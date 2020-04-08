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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Материалы для медизделий выпускают в круглосуточном режиме "СветлогорскХимволокно" вышло на 100-процентную мощность. Это единственное предприятие в Беларуси, где выпускают нетканые материалы для пошива медицинских масок,...

"СветлогорскХимволокно" вышло на 100-процентную мощность. Это единственное предприятие в Беларуси, где выпускают нетканые материалы для пошива медицинских масок, костюмов и бахил. Сейчас завод удовлетворяет нужды всех швейных предприятий страны, которые производят средства защиты. В сутки - 70 тонн. Очень кстати оказалась модернизация завода, проведенная в прошлом году. Сейчас работа в новых цехах идет в три смены.Среди внешних рынков - Россия, Украина, Польша, Германия и Чехия. При необходимости экспортные поставки будут сокращать в пользу внутриреспубликанских нужд.