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Материалы для медизделий выпускают в круглосуточном режиме
08.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"СветлогорскХимволокно" вышло на 100-процентную мощность. Это единственное предприятие в Беларуси, где выпускают нетканые материалы для пошива медицинских масок, костюмов и бахил. Сейчас завод удовлетворяет нужды всех швейных предприятий страны, которые производят средства защиты. В сутки - 70 тонн. Очень кстати оказалась модернизация завода, проведенная в прошлом году. Сейчас работа в новых цехах идет в три смены.
Николай Ганжа, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "СветлогорскХимволокно": "Наше предприятие максимально увеличило объем производства нетканых материалов, предназначенных для изготовления мед изделий - это маски, одноразовые медицинские костюмы, нарукавники, бахилы, шапочки. Сейчас мы производим весь спектр этой продукции, полностью обеспечиваем все предприятия, которые занимаются пошивом этих изделий у нас в стране. Мы готовы в будущем полностью подтвердить свою готовность выполнять заявки в кратчайшие сроки и в лучшем виде".
Среди внешних рынков - Россия, Украина, Польша, Германия и Чехия. При необходимости экспортные поставки будут сокращать в пользу внутриреспубликанских нужд.
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"СветлогорскХимволокно" вышло на 100-процентную мощность. Это единственное предприятие в Беларуси, где выпускают нетканые материалы для пошива медицинских масок,...
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