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Волонтеры оказывают помощь пожилым людям
08.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоставить продукты и товары первой необходимости нуждающимся помогут гродненские волонтеры. Ребята прошли специальное обучение по оказанию помощи пожилым людям в эпидемиологической ситуации. И в свободное время (совместно с работниками центров социального обслуживания) посещают адреса пенсионеров, ветеранов войны и одиноких горожан. Волонтеры также оказывают и психологическую помощь. Специалисты готовы дать профессиональную консультацию по телефону горячей линии БРСМ.
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Доставить продукты и товары первой необходимости нуждающимся помогут гродненские волонтеры. Ребята прошли специальное обучение по оказанию помощи пожилым людям...
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