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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры оказывают помощь пожилым людям Доставить продукты и товары первой необходимости нуждающимся помогут гродненские волонтеры. Ребята прошли специальное обучение по оказанию помощи пожилым людям...

Доставить продукты и товары первой необходимости нуждающимся помогут гродненские волонтеры. Ребята прошли специальное обучение по оказанию помощи пожилым людям в эпидемиологической ситуации. И в свободное время (совместно с работниками центров социального обслуживания) посещают адреса пенсионеров, ветеранов войны и одиноких горожан. Волонтеры также оказывают и психологическую помощь. Специалисты готовы дать профессиональную консультацию по телефону горячей линии БРСМ.