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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иудеи отмечают Песах Иудеи всего мира сегодня отмечают Песах - главный праздник, который отождествляется со свободой и возрождением, в память избавления от рабства и исхода еврейского...

Иудеи всего мира сегодня отмечают Песах - главный праздник, который отождествляется со свободой и возрождением, в память избавления от рабства и исхода еврейского народа из Египта. Продлится праздник до 16 апреля. Сегодня за одним столом собираются семьей и вспоминают историю своего народа. С праздником верующих иудейской конфессии поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.