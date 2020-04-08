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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители планеты наблюдали самое яркое суперлуние года Этой ночью миллионы жителей из разных уголков планеты наблюдали редкое природное явление - розовое суперлуние. Луна оказалась примерно в 357 тысячах километров от...

Этой ночью миллионы жителей из разных уголков планеты наблюдали редкое природное явление - розовое суперлуние. Луна оказалась примерно в 357 тысячах километров от Земли, что на 30 тысяч километров ближе обычного. Из-за этого земной спутник выглядел в небе больше и ярче. Такие явления происходят каждые несколько месяцев, но сегодняшнее розовое суперлуние стало самым ярким в 2020 году. Розовым его называют, потому что оно часто совпадает с цветением в США и Канаде розового цветка пламенника.