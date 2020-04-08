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Руководители госорганов в апреле проведут личные приемы граждан в Совете Министров
08.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы ответит министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 10 апреля запланирована встреча с министром обороны Виктором Хрениным. 15-го на вопросы ответит председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10-ти утра и только по предварительной записи.
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Сегодня на вопросы ответит министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 10 апреля запланирована встреча с министром обороны Виктором Хрениным. 15-го на вопросы ...
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