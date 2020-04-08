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Отключать горячую воду в Могилеве начнут 13 мая. Ищите свой адрес в графике

08.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плановые отключения горячей воды в Могилеве начнутся 13 мая. Они продлятся две недели — столько нужно для проверки теплосетей. Уже есть полный график отключений воды в городе, но он может измениться.


Фото: pixabаy.com

График отключения горячей воды

13 — 26 мая

микрорайона «Соломинка»: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов №№ 62, 64, 55, 51, 51а, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.

10 — 23 июня

улицы Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до гостиницы «Могилев», микрорайон «Юбилейный», улица Гришина до жилых домов №№ 72, 74, 76, 78, 80, Крупской до жилых домов № 51, 51а, 70.

8 — 21 июля

район Заднепровья: проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебский, улицы Габровская, Островского, Симонова, Кутепова, Фатина, Златоустовского.

29 июля — 11 августа

микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

Если в графике отключения горячей воды в Могилеве пройдут изменения, жильцов домов должны заранее проинформировать об этом ЖЭУ. При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: (8 0222) 70−59−68 или 144.

 
Теги: Могилев
 
 
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