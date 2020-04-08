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Отключать горячую воду в Могилеве начнут 13 мая. Ищите свой адрес в графике
08.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плановые отключения горячей воды в Могилеве начнутся 13 мая. Они продлятся две недели — столько нужно для проверки теплосетей. Уже есть полный график отключений воды в городе, но он может измениться.
График отключения горячей воды
13 — 26 мая
микрорайона «Соломинка»: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов №№ 62, 64, 55, 51, 51а, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.
10 — 23 июня
улицы Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до гостиницы «Могилев», микрорайон «Юбилейный», улица Гришина до жилых домов №№ 72, 74, 76, 78, 80, Крупской до жилых домов № 51, 51а, 70.
8 — 21 июля
район Заднепровья: проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебский, улицы Габровская, Островского, Симонова, Кутепова, Фатина, Златоустовского.
29 июля — 11 августа
микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».
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Первый в графике - микрорайон Соломинка.
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