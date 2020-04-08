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Курсы валют на 8 апреля: доллар и евро потеряли в цене
08.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И к этому часу доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро 2 рубля 77 копеек и 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских.
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Доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И к этому часу доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро 2 рубля 77 копеек и 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских.
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