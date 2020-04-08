Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оладьи с тыквой и яблоками На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 200 граммов тыквы, 1 яблоко, 1 яйцо, 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 столовая ложка сахара,...

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 200 граммов тыквы, 1 яблоко, 1 яйцо, 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 столовая ложка сахара, ванилин, половину чайной ложки соды, щепотка соли, растительное масло.Из этих продуктов приготовим оладьи с тыквой и яблоками. Тыкву нужно почистить от семян, кожуры и порезать кубикамиСытная и вкусная мякоть тыквы насыщает, но не способствует отложению жировой ткани в организме. Тыква выводит, а не задерживает лишнюю жидкость.Яблоко очищаем от кожуры, отделяем от сердцевины и нарезаем кубиками. С помощью блендера измельчаем тыкву и яблоко до однородной массы. Перекладываем массу в миску, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и все хорошо перемешиваем. Затем постепенно всыпаем просеянную муку с содой и перемешиваем массу до однородного состояния густой сметаны.Соду рекомендуется добавлять в тесто, где есть кислые компоненты (сметана, кефир), не гасить предварительно, а мешать с сухими продуктами, например, мукой и потом смешивать с жидкими.На сковородку наливаем растительное масло, подогреваем его и порциями выкладываем смесь, формируя оладушки. Поджариваем тыквенные оладьи на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.Готовые оладьи с тыквой и яблоками выкладываем на тарелку, их можно полить вареньем или сметаной.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!