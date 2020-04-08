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Оладьи с тыквой и яблоками

08.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 200 граммов тыквы, 1 яблоко, 1 яйцо, 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 столовая ложка сахара, ванилин, половину  чайной ложки соды, щепотка соли, растительное масло. 

Из этих продуктов приготовим оладьи с тыквой и яблоками. Тыкву нужно почистить от семян, кожуры и порезать кубиками 

Сытная и вкусная мякоть тыквы  насыщает, но не способствует отложению жировой ткани в организме. Тыква выводит, а не задерживает лишнюю жидкость. 

Яблоко очищаем от кожуры, отделяем от сердцевины и нарезаем кубиками. С помощью блендера измельчаем тыкву и яблоко до однородной массы. Перекладываем массу в миску, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и все хорошо перемешиваем. Затем постепенно всыпаем просеянную муку с содой и перемешиваем массу до однородного состояния густой сметаны. 

Соду рекомендуется добавлять в тесто, где есть кислые компоненты (сметана, кефир), не гасить предварительно, а мешать с сухими продуктами, например, мукой и потом смешивать с жидкими. 

На сковородку наливаем растительное масло, подогреваем его и порциями выкладываем смесь, формируя оладушки. Поджариваем тыквенные оладьи на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. 

Готовые оладьи с тыквой и яблоками выкладываем на тарелку, их можно полить вареньем или сметаной. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 200 граммов тыквы, 1 яблоко, 1 яйцо, 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 столовая ложка сахара,...
 
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