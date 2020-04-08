Внимание: аттракцион!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Для каждого ребенка поход в парк аттракционов является настоящим праздником. Разноцветные красочные качели, надувные батуты, острые ощущения от «полетов» на ярком самолетике — вряд ли найдется ребенок, который откажется от столь заманчивых предложений. Тем более сегодня их разнообразие нам и не снилось. И это просто замечательно, когда ребенок получает кучу положительных эмоций, но особо остановится хотелось бы на вопросе о травмах, полученных на аттракционах, об ответственности за безопасность на аттракционах. Почему-то сегодня многие заблуждаются, полагая, что ответственность за все происходящее на аттракционе несет парк или его собственник, в первую очередь эту ответственность несет тот, кто пользуется им. Многообразие аттракционов сегодня велико: парки на открытом воздухе, какие есть в каждом городе и известны нам с детства, игровые площадки и комнаты в закрытых помещениях, например, в торговых комплексах, батутные комплексы, особо развивающиеся последнее десятилетие, водные комплексы и т.д. Все аттракционы без исключения несут в себе опасность, несмотря на то, что их производители и собственники утверждают, будто они в разы безопаснее автомобиля. Например, за 40- летнюю историю Диснейленда в Америке несчастных случаев с летальным исходом было порядка 60. Мелкие травмы (легкие ушибы, царапины) в парках аттракционов случаются каждый день. Иногда ребенок получает эмоциональный стресс — от переживаний, к которым он был не готов в силу возраста. 99,9 процентов несчастных случаев на аттракционах происходят из-за недосмотра, халатности и попустительства с одной стороны — сотрудников, обслуживающих аттракционы, и с другой — самих посетителей парков.

Прежде чем купить билет на такой аттракцион, как «Американские горки» посетители должны понимать, что остановить машинку по требованию они не смогут. Это так называемые «инерционные скоростные системы». Машинка подтягивается до определенной высоты, а дальше благодаря силе тяжести по инерции падает вниз. Ни дежурный аттракциона, ни пассажир повлиять на его движение уже не может. Поэтому нелишним будет прочесть инструкцию и узнать, кому не следует кататься на горке, чтобы избежать неприятных ощущений. Гораздо большую опасность таят в себе всевозможные посторонние предметы «на борту». Посетители берут с собой телефоны, пытаются сделать «селфи» и роняют их на головы окружающих.

Некоторые смельчаки высовывают руки за пределы сиденья или кабинки. Получить травму в таком случае проще простого. Оператор не должен каждый раз повторять о правилах катания, которые подробно расписаны у входа. «У него есть свои обязанности, о которых он обязан не забыть. Он не должен каждому в голову это вкладывать».

Бывает и такое, что посетители сами отстегивают ремни безопасности, после запуска аттракциона. Дежурные реагируют на это экстренным торможением, что доставляет мало положительных эмоций посетителям аттракциона.

Нельзя «нависать над оградой» на примере автодрома. Сверху тянутся высоковольтные линии, прикасаться к которым ни в коем случае нельзя. Кроме того, оказавшись за оградой, можно столкнуться с движущимся аттракционом, что также грозит травмами. На автодроме многие, в том числе и взрослые, не читают правил и даже не стараются избежать столкновения. Между тем, по правилам безопасности, это можно делать только в исключительных случаях. Ребенок вытягивает руку в сторону, а сбоку в него врезается другая машинка. В этом случае запросто можно получить ушиб или перелом.

Главный совет, посещающим так популярные сегодня аттракционы — не ждите, когда кто-то возьмет ответственность за Вашу жизнь и здоровье на себя, делайте это сами. Внимательно знакомьтесь с правилами пользования, родителям не следует оставлять своих детей одних без присмотра, особенно если они не достигли еще соответствующего возраста, осмотрите сами критично аттракцион, крепление.

Берегите себя и своих близких!

Сергей Сосулин, старший государственный инспектор Витебского областного управления Госпромнадзора.