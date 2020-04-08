Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В гомельских магазинах соблюдают санитарные нормы и призывают покупателей пользоваться перчатками Еще неделю назад в масках ходило немного гомельчан. Сегодня их значительно больше. Значит, растет осознанность. Важно защищать не только себя, но и окружающих. В...

Еще неделю назад в масках ходило немного гомельчан. Сегодня их значительно больше. Значит, растет осознанность. Важно защищать не только себя, но и окружающих. В местах, которые нам все равно придется посещать, нужно придерживаться правил новой реальности. Например, в магазинах.В 11 утра в будний день в гипермаркете только несколько десятков человек. Почти все в масках. Сотрудники тоже. Уборка с использованием дезинфицирующих средств проводится каждый час, тележки и корзины также обрабатываются. Чтобы покупатели у кассы, как говорится, не дышали друг другу в спины, на полу сделали специальные метки. Соблюдается здесь и боковой интервал.Если ношением маски вы уже никого не удивите, то перчатками люди пользуются реже. В магазине решили сами, без рекомендаций санстанции, позаботиться о своих покупателях и разместили стойку с одноразовыми перчатками. Гомельчане остались довольны и призывают других: пользуйтесь перчатками, не стесняйтесь своего желания быть здоровым!