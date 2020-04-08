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В гомельских магазинах соблюдают санитарные нормы и призывают покупателей пользоваться перчатками
08.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще неделю назад в масках ходило немного гомельчан. Сегодня их значительно больше. Значит, растет осознанность. Важно защищать не только себя, но и окружающих. В местах, которые нам все равно придется посещать, нужно придерживаться правил новой реальности. Например, в магазинах.
Светлана Клименок, руководитель торгового центра: "Дезсредства размещены по ходу покупателей на всех колонах, и там контролируется наличие дезраствора. Антисептики есть во всех санитарных узлах для покупателей и персонала".
В 11 утра в будний день в гипермаркете только несколько десятков человек. Почти все в масках. Сотрудники тоже. Уборка с использованием дезинфицирующих средств проводится каждый час, тележки и корзины также обрабатываются. Чтобы покупатели у кассы, как говорится, не дышали друг другу в спины, на полу сделали специальные метки. Соблюдается здесь и боковой интервал.
Светлана Клименок, руководитель торгового центра: "Кассы работают через одну, чтобы было разграничение через блок. И дистанционная разметка полтора метра, через старших кассиров информируем покупателей соблюдать дистанцию".
Если ношением маски вы уже никого не удивите, то перчатками люди пользуются реже. В магазине решили сами, без рекомендаций санстанции, позаботиться о своих покупателях и разместили стойку с одноразовыми перчатками. Гомельчане остались довольны и призывают других: пользуйтесь перчатками, не стесняйтесь своего желания быть здоровым!
Ирина Циманова, гомельчанка: "Каждый покупатель воспользуется такой возможностью, чтобы обезопасить себя и окружающих".
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Еще неделю назад в масках ходило немного гомельчан. Сегодня их значительно больше. Значит, растет осознанность. Важно защищать не только себя, но и окружающих. В...
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