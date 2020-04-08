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8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

08.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Об истории и первостепенных задачах, стоящих перед комиссариатами, рассказал военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Владимир Петрусёв:

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

– История создания военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооруженных Сил и укреплением обороноспособности нашей страны. Более 100 лет назад именно военные комиссариаты взяли на себя огромную по масштабам и объему работу по мобилизации и комплектованию воинских частей и соединений Красной Армии, материальному обеспечению войск, организации всеобщего воинского обучения населения.

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров были учреждены местные аппараты по формированию Рабоче-Крестьянской Красной Армии – волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Одной из главных задач была подготовка населения к ведению обязательной воинской повинности. Этот день стал днем рождения местных органов военного управления – военных комиссариатов.

Проведенная в 1938 году реорганизация военных комиссариатов позволила усовершенствовать систему учета военнообязанных и призыва в условиях мирного и военного времени. 30 июля 1938 года был сформирован Буда-Кошелевский (Уваровичский) районный военный комиссариат. Эффективность этой работы особенно наглядно подтвердила мобилизация 1941 года. В исключительно тяжелых условиях проводился призыв военнообязанных и отправка их в действующую армию.
В послевоенные годы сотрудники военных комиссариатов проводили огромную работу: демобилизовывали военнослужащих, расчищали территории, находившиеся под оккупацией, от мин, снарядов и авиабомб, помогали воинам-победителям найти себя в мирной жизни.

После распада СССР начался новый этап в истории военных комиссариатов. Неоднократно изменялась штатная численность сотрудников, сокращались должности, менялись названия. В 2015 году Буда-Кошелевский районный военный комиссариат был реорганизован путем слияния с Чечерским районным военным комиссариатом. Штатная численность военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов составила 17 человек.

Мобилизация людских и транспортных ресурсов, призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве, военные сборы, участие в организации территориальной обороны – одни из главных задач военных комиссариатов сегодняшнего времени. Кроме того, они проводят отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, на военные факультеты и кафедры гражданских учебных заведений, решают вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих запаса, назначения им различных пособий. Совместно с органами государственного управления, организациями, местными исполнительными и распорядительными органами осуществляют бронирование граждан, состоящих в запасе, на период мобилизации и на военное время, обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности.
Накануне праздника слова поздравлений хочется направить ветеранам военного комиссариата, военнослужащим и гражданскому персоналу и пожелать крепкого здоровья, активной жизненной позиции, мира, добра, оптимизма и успехов в благородном деле служения Отечеству на благо нашей родной Беларуси.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фото из архива редакции

 
 
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Об истории и первостепенных задачах, стоящих перед комиссариатами, рассказал военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник...
 
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