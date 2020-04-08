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Вступительную кампанию переносить не будут. Определены сроки приема документов и вступительных испытаний

08.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдет с 16 по 21 июля, а вступительные испытания — с 22 по 30 июля. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министерство образования Беларуси утвердило сроки вступительной кампании постановлением от 30 марта 2020 года. Оно оговаривает сроки приема документов, проведения вступительных испытаний для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачисления абитуриентов в 2020 году.

Сроки приема документов

  • с 16 по 21 июля – от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;
  • с 16 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;
  • с 16 июля по 6 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
  • с 16 июля по 8 августа – в иных УВО;
  • с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.

Даты вступительных испытаний

  • с 22 по 25 июля – в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
  • с 22 по 30 июля – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
  • с 22 по 28 июля – в иных УВО.

В вузах сельскохозяйственного профиля — с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдет с 16 по 21 июля, а вступительные испытания - с 22 по 30 июля.
 
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