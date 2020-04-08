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Вступительную кампанию переносить не будут. Определены сроки приема документов и вступительных испытаний
08.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдет с 16 по 21 июля, а вступительные испытания — с 22 по 30 июля. Об этом
Министерство образования Беларуси утвердило сроки вступительной кампании
Сроки приема документов
Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.
Даты вступительных испытаний
В вузах сельскохозяйственного профиля — с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.
Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Вступительную кампанию переносить не будут. Определены сроки приема документов и вступительных испытаний
Прием документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдет с 16 по 21 июля, а вступительные испытания - с 22 по 30 июля.
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