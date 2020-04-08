Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Временный запрет на посещение лесов введен в 15 районах Беларуси В 15 районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них десять - в Гомельской области, четыре - в Брестской, а также...

В 15 районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них десять - в Гомельской области, четыре - в Брестской, а также один район в Минской области. Такие меры приняты из-за сложной пожароопасной обстановки. Ожидается, что в скором времени может быть ограничено посещение лесов и в других южных регионах страны. Отметим, только за последние сутки в лесном фонде произошло 52 пожара.С начала года в Беларуси зафиксировали более 270 лесных возгораний. Общая площадь очагов - более ста пятидесяти пяти гектаров. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесу и на торфяниках могут выписать штраф.