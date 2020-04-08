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Временный запрет на посещение лесов введен в 15 районах Беларуси
08.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ 15 районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них десять - в Гомельской области, четыре - в Брестской, а также один район в Минской области. Такие меры приняты из-за сложной пожароопасной обстановки. Ожидается, что в скором времени может быть ограничено посещение лесов и в других южных регионах страны. Отметим, только за последние сутки в лесном фонде произошло 52 пожара.
Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси: "По оперативным данным, сегодня уже зафиксировано 2 крупных возгорания. Площадь на данный момент уточняется. Возгорания зафиксированы в Лельчицком лесхозе и Чечерском спецлесхозе. И впервые с этого года нам пришлось подключить силы авиации МЧС, и совместными усилиями мы рассчитываем локализовать данные очаги".
С начала года в Беларуси зафиксировали более 270 лесных возгораний. Общая площадь очагов - более ста пятидесяти пяти гектаров. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесу и на торфяниках могут выписать штраф.
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В 15 районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них десять - в Гомельской области, четыре - в Брестской, а также...
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