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Прогноз погоды на 9 апреля

08.04.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем в основном скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря.

Днем 9 апреля в отдельных районах республики 

ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Минск -1 +1   +18 +20

Гродно +3 +5   +17 +19

Брест +3 +5   +19 +21

Гомель +3 +5 +19 +21

Могилев   0 +2   +17 +19

Витебск   0 +2   +13 +15

10 апреля. Облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Около +10.

11 апреля. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. +8  +10

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем в основном скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. ...
 
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