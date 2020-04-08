ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Рутковский: «Ситуация в заповеднике стабильная, радиационный фон в норме»

08.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Дмитрий Рутковский: «Ситуация в заповеднике стабильная, радиационный фон в норме»

С выходных пожар на территории Украины, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, оказался в центре внимания общественности: в интернете начали «выскакивать» фейки о том, что радиационный фон на территории заповедника «существенно изменился».

Сегодня на место поехал начальник управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский, чтобы лично оценить ситуацию.

«Радиационный фон по Хойникам и Гомельской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В заповеднике ситуация стабильная, здесь развитая сеть радиационного мониторинга, поэтому поводов для волнения, по крайней мере сейчас, однозначно нет. В эти дни превышений не зафиксировано ни в населённом пункте Бабчин, который ближе всего к райцентру, ни в Масанах – одной из самых грязных точек заповедника. Помимо наземных усилий, организовано авиапатрулирование. Задействован вертолёт авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь для ведения визуального наблюдения за обстановкой. Кроме того, производится минерализация противопожарных полос, а часть специальной пожарной техники направлена на границу с Украиной – в Наровлянский район. Несмотря на то, что никакой опасности для белорусов нет, стоит отметить, что работники заповедника и спасатели готовы к любому развитию событий. Этот вопрос находится на особом контроле у облисполкома, местной власти и МЧС», – прокомментировал Дмитрий Рутковский.

Наталия РЕВЯКО. Фото автора.
hoiniki.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С выходных пожар на территории Украины, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, оказался в центре внимания общественности: в интернете начали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Леса в Могилевском районе закрыты для посещения: есть опасность пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика