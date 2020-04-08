Дмитрий Рутковский: «Ситуация в заповеднике стабильная, радиационный фон в норме»

Источник материала: Газета Авангард





С выходных пожар на территории Украины, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, оказался в центре внимания общественности: в интернете начали «выскакивать» фейки о том, что радиационный фон на территории заповедника «существенно изменился».

Сегодня на место поехал начальник управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский, чтобы лично оценить ситуацию.

«Радиационный фон по Хойникам и Гомельской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В заповеднике ситуация стабильная, здесь развитая сеть радиационного мониторинга, поэтому поводов для волнения, по крайней мере сейчас, однозначно нет. В эти дни превышений не зафиксировано ни в населённом пункте Бабчин, который ближе всего к райцентру, ни в Масанах – одной из самых грязных точек заповедника. Помимо наземных усилий, организовано авиапатрулирование. Задействован вертолёт авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь для ведения визуального наблюдения за обстановкой. Кроме того, производится минерализация противопожарных полос, а часть специальной пожарной техники направлена на границу с Украиной – в Наровлянский район. Несмотря на то, что никакой опасности для белорусов нет, стоит отметить, что работники заповедника и спасатели готовы к любому развитию событий. Этот вопрос находится на особом контроле у облисполкома, местной власти и МЧС», – прокомментировал Дмитрий Рутковский.