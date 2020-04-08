«Генчик чертеночек» и 1619-й год. Изучаем Каменецкую башню через надписи на стенах наших предков-вандалов

Источник материала: Tut.by

Градоруб Алекса, который в 1288 году завершил строительство Каменецкой башни, и мечтать не мог, что через семь веков после сдачи объекта в эксплуатацию на его стенах исследователи будут читать надписи, которые вандалы нацарапали ключом, ножом, арматурой или другими острыми предметами. Знал бы — может, и сам оставил бы где-нибудь послание потомкам. Что-нибудь высокопарное в адрес заказчика: «Владимир Василькович — сила». Может, кстати, и написал Алекса что-то, но до нас это не дошло. Зато дошли сотни надписей, которые наши пращуры оставили своим потомкам. Благодаря им сегодня в Каменце можно не только подивиться инженерному гению Алексы, но и узнать, что в 1956 году Ваня любил Аню, некий Бондарэнко в 1943 году забрался на самый верх вежи, а 401 год назад кто-то проник на третий ярус «Белой вежи», чтобы вырезать возле окна «Teodory 1619». Каждое нацарапанное на стенах башни слово стало ее неотъемлемой частью, экспозицией внутри экспозиции. Вежа рассказывает историю Беларуси, а надписи — истории белорусов.

Станислав КоршуновЖурналист TUT.BY

В Каменец мы поехали с брестским краеведом Иваном Чайчицем, который несколько лет в свободное от работы время занимается изучением эпиграфического наследия. Говоря проще: ищет надписи, которые в разные годы оставили вандалы на стенах исторических объектов Бреста и окреста. В свое время он с друзьями издал книгу, посвященную «наскальной живописи» Брестской крепости. Авторам удалось найти около 500 надписей. Среди них был похожий на смайлик рисунок 1894 года.

— Ребята его нашли в западном редуте Кобринского укрепления. В помещении, где раньше располагалась гауптвахта, — рассказывает Иван по дороге в Каменец.



Ивац Чайчиц

За окном мелькают до бела отштукатуренные деревенские дома, сельмаги, клубы. Стерильно чистые стены внимания эпиграфиста-любителя не привлекают. Проскакивают один за другим морзянкой: длинный, короткий, два длинных, три коротких. Иван смотрит на дорогу и продолжает:

— О том, что это было место содержания арестантов, свидетельствуют рисунки на стенах. Я там нашел штук восемь изображений чаши весов — символа греческой богини Фемиды. Автором смайлика, судя по всему, был либо часовой, либо арестант, которого кинули в холодный каземат отбывать наказание. Он там, пока было время, намалевал какую-то рожицу с датой 1894 и знать не мог, что 100 лет спустя это будут называть смайликом. А в восточном редуте мы нашли стену, разрисованную порнографическими изображениями. Мы все отфотографировали. Не потому, что мы какие-то половозрелые маньяки — просто это тоже часть истории и эпиграфического наследия крепости. На стенах солдаты оставляли не только патриотические надписи и вдохновляющие фразы, но и эти рисунки.

— А почему ты думаешь, что это были солдаты?

— Мужчины на рисунках изображены в сапогах.

«Здесь реально лопату в землю не вставишь»

Мы оставляем позади Брест, минуем Чернавчицы, Большую Турну, Видомлю и въезжаем в полупустой Каменец. На улочках — никого, площадь возле башни — безлюдная, на горизонте чернеет островок за рекой Лесная, который выгорел до чиста во время недавних палов. Ощущение, что мы попали в Каменец версии 1289 года, когда город захватил дрогичинский князь Юрий Львович.





Год для Каменца был, мягко говоря, не лучший. Если уж путешествовать во времени, то лучше оказаться еще лет на 20 раньше, чтобы застать момент, когда волынский князь Владимир Василькович поручил градорубу Алексе построить город для укрепления северных границ княжества от врагов. Говорят, в те годы ятвяги были злее, трава зеленее, а пуща — в разы больше. Проплыть бы с Алексой на челноке по реке Лесной и посмотреть, как он своим перстом указывает на берег, со словами: «Здесь башню классную построю», а про себя добавить: «Ага, а слева мы потом поставим билетные кассы музея, справа — гимназию и школу с красивым муралом на всю стену. Хорошее место, Алекса, строй».

— В 1276 году на левом берегу реки Лесная был основан город Каменец, а в 1288-м завершилось строительство оборонительной башни, — вытаскивает нас за шкирку из 1276-го Иван Чайчиц, — Несколько веков она выполняла свою оборонительную функцию, а потом, с развитием боевой техники, стала не актуальна. Стояла, как элемент декора.





Так и стоит уже 732 года. Наверное, потому, что строители Васильковича боялись и цемент не воровали. Хотя какой цемент?! Только хардкор — камни, речной песок, кирпичи и известковое тесто.

— Удивляешься простой, как палка, технологии укладки фундамента. Сюда ледник притащил очень много камней — реально лопату в землю не вставишь. Валуны уложили в траншею и пересыпали обычным речным песком. Вот и все. 30 метров башня, а стоит до сих пор, — рассказывает смотритель Каменецкой башни Валентин Потоцкий, который знает о ней больше, чем википедия.



Каменецкая башня. Литография Наполеона Орды 1876 год

Валя и Галя, у которых не сложилось

Первым делом краевед ведет нас к основанию башни. Здесь внешняя сторона стен исцарапана от земли на метра два вверх. Надписи есть практически на каждом кирпиче. Над содержанием своих посланий в вечность вандалы особо не заморачивались: «Вася», «Леха», «Некрасов», «Таня + Ира», «Ваня + Аня», «Настя 557».





— Надписей на башне много, — говорит смотритель, — У меня есть фотографии и старых, и новых. Есть такая «Валя + Галя» с указанием фамилии. Я ее разыскал в городе. Сегодня Галина — это уважаемая дама. Ей 70 лет. Я ей показал, она говорит: «Да, это обо мне. Ты смотри, а я и не помнила!». Оказывается, один из ее ухажеров решил увековечить свои чувства таким образом. Конечно, это вандализм. Сейчас мы, конечно, такого не позволяем. Но это ведь тоже уже часть истории.

— А сложилось у Гали с кавалером-то?

— Нет, — вздыхает Валентин Александрович.





По отдельности настенные надписи большой смысловой нагрузки не несут, но в совокупности рассказывают о том периоде в истории башни, когда никому до нее не было дела.

— Возраст надписей определяется очень условно. Там, где указаны даты, все просто. Вот, смотри: «СБ 1955», «ВЛ 1951», «ПВИ 1955», «Лена 54». Все понятно. С остальными сложнее. Можно предположить, что многие из них были сделаны до 1960-го года, когда башню сделали музеем и взяли под охрану. С тех пор за объектом стали более-менее следить. До этого она стояла заброшенная и народ на ней ваял, что хотел, — говорит Иван. — А вот надпись, видимо, на польском: «1932 r». «R», судя по всему, сокращенно от польского «rok» — год. Очевидно, надпись оставили на стене в период межвоенной Польши.



Каменецкая башня в 20-х годах XX века. Архивное фото предоставлено Иваном Чайчицем

1932 год — самая древняя надпись, которую нам удалось найти на внешней стене. Все дело в том, что до реставрации 1903 года, которую провели по поручению императора Николая II, нижний ярус башни был скрыт под землей. Во время работ от стен башни отбросили трехметровый слой земли. Вскрылся нижний ярус. Кроме того, заменили часть кирпичей, поправили зубцы, часть из которых к тому времени уже разрушилась и сделали коническую крышу.





В 50-х годах башню побелили. Есть даже архивные фотографии белой Каменецкой вежи с пятиконечной звездой на крыше и надписью «40 лет Октября».

— Когда точно башню побелили, неизвестно. Когда сюда приезжал Лужков (ныне покойный бывший мэр Москвы. — Прим. TUT.BY), я от него слышал, что побелить ее приказал Хрущев, который приезжал в пущу на охоту, — рассказал смотритель башни.



Архивное фото предоставлено Иваном Чайчицем

«На протяжении столетий люди на веже что-то царапали»

С улицы заходим внутрь и поднимаемся на второй ярус. Здесь надписей заметно меньше. Все нацарапаны на внутренней стороне бойниц.

— В период запустения, когда внутри вежи не было даже приличных всходов, молодежь, которая сюда забиралась на посиделки, любила сидеть в бойницах. К тому же это был источник света, — объясняет краевед, кирпич за кирпичом изучая стену.

Добыча пока не очень: «Леха», «Вася», «Света», еще с десяток имен, признаний в любви, непонятных аббревиатур и дат.

Мы терпеливо исследуем дальше каждый сантиметр узкого пространства:

— Смотри, звезда пятиконечная. А вот рядом звезда Давида. Она здесь вряд ли могла появиться после 1942 года, когда было ликвидировано еврейское гетто. Всех каменецких евреев перегнали в другое гетто, часть расстреляли, а остальных отправили в лагерь смерти «Треблинка».





На следующем ярусе также исписаны преимущественно бойницы. Опять имена, аббревиатуры, слово «Чайка», «Кушев Владимир 1952», «Яша Баку», еще одна пятиконечная звезда, но уже в круге:

— Тут сложно понять, что хотел сказать автор. Похоже на пентаграмму. А может кто-то так изобразил советскую звезду. Сложно сказать. После реставрации 1903 года башня была, по сути, никому не нужна. Это было место притяжения каменецкой молодежи, — сказал краевед и переключился на следующую бойницу: — А тут по-польски написаны две фамилии «Brzezinsky» и «Ostrowsky». Дату сложно распознать, но вроде бы «28.v.26», то есть 28 мая 1926 года. Это период межвоенной Польши.



«Мы из Межево» затем, судя по всему, перечислены имена и надвись «Оршанский р-н»

Между бойницами на стене внизу смолой выведена дата 1903:

— Можно предположить, что ее оставили во время реставрации 1903 года.

Самая ценная эпиграфическая находка нашей экспедиции — две надписи в окне на четвертом ярусе башни. На одном кирпиче аккуратными латинскими буквами начертано: «TEODORY 1619», а на другой — только «1615».





— Это самые старые надписи Каменецкой башни. Представь, семнадцатый век! Кто это мог написать? Зачем? Что это значит? Непонятно. Точно можно сказать только одно: на протяжении столетий люди на веже что-то царапали. И ни один вандал не поднял руку, чтобы нацарапать что-то поверх этой надписи. Я часто сталкивался с тем, что сложно прочитать исходник из-за того, что поверг оригинальной старой надписи кто-то писал что-то свое. Тут же надпись не тронута. Все кирпичи вокруг расписаны, а этот — нет. Когда сюда приезжают экскурсии, эту надпись туристам показывают. А вот, смотри, рядом кто-то в 1965 году написал «Генчик чертеночек», — показывает краевед на вторую надпись, которая от первой отделена на несколько сантиметров пространства и 346 лет времени.

«Знаете, сколько тут таких Вась было?!»

Далее мы поднимаемся на крышу башни. Зубцы вежи расписаны так же, как и основание. В большинстве своем надписи датируются 45−60 годами. Самый примечательный образец — слово «Suzin».

— Скорее всего, это фамилия. Я когда выложил фотографию этой надписи в Facebook , мне в комментариях скинули информацию, о том, что в Кобринском повете Гродненской губернии в 1800 году родился философ и активный участник общества филоматов Адам Сузин. Вряд ли, конечно, это он так себя обессмертил на стене Каменецкой башне. Скорее, однофамилец, — рассказывает Иван.





Есть на крыше и две известные на пост-советском пространстве фамилии: Корнелюк и Климук. Вряд ли известный космонавт и эстрадный певец имеют к ним отношение.

— Скорее всего тоже однофамильцы, но кто его знает, — дипломатично подчеркивает краевед.





На обратном пути вновь встречаем смотрителя башни. Валентин Александрович на прощание рассказывает, что туристы, бывает, тоже интересуются эпиграфическим наследием башни:

— Самое смешное, что очень много нынешних дядь и теть из страны бывшего Советского союза побывали в этой башне, когда они еще с красными галстуками ходили. Когда сюда приезжают люди 50-ти лет и старше, они ходят и смотрят все на стены. Я иногда к ним подойду, спрошу, что ищут. Отвечают: «Меня зовут (допустим) Вася, я тут в детстве написал свое имя». Я смеюсь: «Знаете, сколько тут таких Вась?! Ищите теперь».

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