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Обрезка абрикоса. Советы садовода
08.04.2020 19:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСадовод в нескольких поколениях, дачный эксперт по обрезке плодовых - Андрей Синкевич. В его питомнике "ДекорСад" все готово к сезону. Деревья побелены, обрезаны и обработаны.
Сейчас самое время заняться обрезкой. Косточковые культуры, например, абрикос, уже проснулись.
Когда нужно обрезать абрикос?
Сейчас все погодные рамки сбились. Лучше всего проводить обрезку абрикоса, когда есть уже виды на урожай. По почкам судить, которая ветка будет плодоносить, а которая отдыхать. Но ждать, когда почка распустилась или нет?
По сегодняшней погоде лучше, когда почка распустилась. Абрикос просыпается достаточно рано. И зимой обрезка может привести к тому, что некоторые побеги подмерзают. И нужно весной проводить повторную обрезку. Проще провести одну кардинальную обрезку на урожай.
Немного теории. Как лучше всего формировать абрикос?
В Беларуси традиционно выращивают абрикос в 2 типах формировки. Хорошо знакомая нам форма чаши, которую мы обрезали в прошлом году. И разреженно-ярусная крона с постепенной заменой стволов.
Данному дереву 4 года. Оно еще формируется. В этом сезоне мы дадим ему обрезку в форме чаши. Оставим 4-5 основных веток на плодоношение и будем выращивать еще один ствол по центру, чтобы создать второй ярус для плодоношения.
Такая крона хорошо освещается солнцем со всех сторон, лучше прогревается и проветривается. А значит, и дает большие урожаи. Нашему абрикосу именно это и нужно. Начинаем обрезку со штамба. Все, что ниже 60 см - лишнее.
Побеги, расположенные низко к земле, будут цеплять все механические повреждения и болезни. И частично перехватывают питание на себя. Вот эти ветки не развиваются, за счет того, что нижние ветки забирают все питание на себя. Поэтому удалим мы их в первую очередь, освободим штамб от лишних побегов. Даже такие красивые с большим количеством почек - столько абрикосов можно было бы съесть с этой ветки! Но обрезать нужно не жалея, удаляя лишние побеги, увеличиваем качество наших плодов. И пусть плодов будет меньше, но они будут и крупнее, и слаще, и быстрее созреют.
Очистили штамб - беремся за крону.
Определим ветки, которые у нас развились хорошо - имеют хороший прирост, толщину, гладкую кору, и которые усохли. Не все получали одинаковое питание в прошлом году. Поэтому удалим сухое, больное, трущееся - традиционная обрезка.
Как определить, что веточки подмерзли?
Они имеют темный цвет и сухую структуру древесины. Свежий здоровый прирост абрикоса имеет оранжевый до оранжево-красной окраски коры.
Пострадавшие веточки срезаем на пенек - то есть плотно к стволу, ничего не оставляем.
Если оставим на сучок, то он начнет загнивать. Проникают влага, вредители, болезни, а это нам не нужно.
Освобождаем центр кроны.
Удаляем побег посередине.
Вот здесь тройные развилки. Из них мы выбираем, какакая будет в этом году плодоносить, а какая будет на следующий год, на перспективу.
Как выбираем? Смотрим на их расположение. Данный побег имеет более вертикальный рост. И поэтому нам нужно перевести его в горизонталь. В плодовую. На этой высоте 5-10 см обрежем на сучок. В этом году вырастет побег, а в следующем году будет плодоносить.
Так называемый венгерский побег, клик, клык - это все названия одного приема, способного вызвать рост в определенной части дерева.
Данный побег очень сильный, жирующий, стараемся сдерживать крону. Держим форму чаши. Поэтому данный побег удалим полностью. Как бы нам жалко ни было. И в итоге имеем один побег, который будет плодоносить в этом году, и один побег, который будет плодоносить в следующем году. И даже этот побег немного обрезаем - укорачиваем на треть.
Данной ветки будет вполне достаточно для этой части кроны. Укорачиваем все ветки. Теперь остается только замазать большие срезы - и все, обрезка закончена.
Мастер по обрезке Андрей Синкевич уже показал, как из симпатичного абрикоса-четырехлетки сделать аккуратную чашу. Как ни пыталась я остановить садовода, многие ветки пали в борьбе за урожай. Главное правило обрезки, напоминает Андрей, не жалеть.
Абрикос и персик обрезаются ежегодно. Это связано с их волнами роста. Каждый год мы проводим цикличную замену ветвей. То есть, давая этой ветви в этом году плодоносить, на следующий год мы ее вырезаем полностью. Будет плодоносить ветка, которая вырастет из сучка замещения.
Ветка абрикоса обычно живет 3-4 года. У некоторых сортов и того меньше. Поэтому без обрезки никак.
А если не обрезать абрикос, что произойдет?
Абрикос достаточно быстрорастущее дерево. И если оставить его без обрезки, он переместится полностью вверх вместе с урожаем. Будет до 7 метров. Для этого и нужно обрезать, чтобы весь урожай был в зоне доступа человека.
Что делать с таким запущенным деревом?
В данном случае абрикос не обрезался 2 года. Это сорт Знаходка белорусской селекции. Собирали мы с него большие урожаи. В этом году мы часть стволов удалим. Центральные удалим. 4-5 оставим по периферии. Воронкообразная форма кроны.
Сколько веток можно удалять за один раз? Не повредит ли дереву такая искореняющая обрезка?
В среднем считается, что можно удалять до 40% кроны безболезненно и ежегодно.
Абрикос подвержен боится морозобоинам. Это южная культура. Не совсем приспособлена для нашего климата.
Конечно, рану лучше залечить. Но есть хорошая новость, абрикос может жить и с ней.
Стоит помнить, что абрикос не долгожитель. Он растет порядка 15-20 лет в нашем климате. Поэтому вполне может выживать с такими ранами. И урожаи дает. Это даже способствует хорошему плодоношению. Нет оттока питания из листьев к корням. И плодов становится даже больше.
Саженец совсем юный. Какая стрижка ему подойдет?
Данный абрикос литовской селекции. Посажен осенью этого года. Обрезку мы ему в этом году не даем. Даем возможность корням схватиться с землей на новом месте, немножко подрасти, напитаться. И на следующий год он получит свою порцию обрезки.
Зависимость такая. Саженцы, будучи обрезанными, все соки и питание заберут из корней. Не смогут прижиться на новом месте. Поэтому не стоит торопиться с обрезкой молодых деревьев.
Обработка абрикоса от болезней.
Основные заболевания абрикоса - это монилиоз. Ветви, которые заражаются через почки, именно в такую погоду потом просто усыхают, то есть, усыхающая ветвь. Если вы видите, что ветка усыхает с конца, то, скорее всего, это монилиоз.
Абрикос обязательно обработайте системным фунгицидом, который работает при низких температурах. Это нужно сделать до распускания почек.
Монилиоз разносится ветром и поражает распускающиеся почки именно в весенние сроки. Проникая через почку, гриб поражает ветвь, а иногда целый сук или дерево. Коварную болезнь частенько разносят сливы!
Абрикос пока не так распространен в наших садах. Хотя отлично растет. Поэтому сливы надо также опрыскивать в весенние сроки.
Одна обработка от монилиоза - и до конца сезона не будете знать проблем.
Обработка, когда дерево заражено, не поможет. Поэтому нужно делать профилактическое весеннее опрыскивание. А если абрикос заболел? Пораженные ветки вырезаются и ведется обработка на следующий год.
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Садовод в нескольких поколениях, дачный эксперт по обрезке плодовых - Андрей Синкевич. В его питомнике "ДекорСад" все готово к сезону. Деревья побелены, обрезаны и...
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