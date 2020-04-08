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"На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

08.04.2020 19:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время посевной в Дзержинском районе проходят испытания новые разработки. Они должны увеличить урожай и снизить затраты  благодаря технологии точного земледелия. Среди них беспилотный летательный аппарат, который позволяет с высоты птичьего полета понять, каких удобрений не хватает в почве, самоходный опрыскиватель и одна из последних разработок МТЗ.  Под капотом  450 лошадиных сил,  тяговые характеристики 8-го класса.  Машину можно использовать в самых сложных условиях.

Подробнее об эволюции агропромышленного комплекса, перспективах отечественной селекции  и грамотном бизнес-партнерстве в сфере сельского хозяйства  расскажем в проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента" сегодня вечером после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Во время посевной в Дзержинском районе проходят испытания новые разработки. Они должны увеличить урожай и снизить затраты  благодаря технологии точного...
 
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