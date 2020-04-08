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"На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"
08.04.2020 19:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо время посевной в Дзержинском районе проходят испытания новые разработки. Они должны увеличить урожай и снизить затраты благодаря технологии точного земледелия. Среди них беспилотный летательный аппарат, который позволяет с высоты птичьего полета понять, каких удобрений не хватает в почве, самоходный опрыскиватель и одна из последних разработок МТЗ. Под капотом 450 лошадиных сил, тяговые характеристики 8-го класса. Машину можно использовать в самых сложных условиях.
Подробнее об эволюции агропромышленного комплекса, перспективах отечественной селекции и грамотном бизнес-партнерстве в сфере сельского хозяйства расскажем в проекте Агентства теленовостей
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Во время посевной в Дзержинском районе проходят испытания новые разработки. Они должны увеличить урожай и снизить затраты благодаря технологии точного...
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