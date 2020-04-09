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Акция в поддержку медицинских работников от "Добрай ранiцы, Беларусь!"

09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый из нас может выразить свою благодарность и слова поддержки медицинским работникам, которые спасают здоровье и жизни белорусов. Сегодня программа "Добрай ранiцы, Беларусь!" запускает акцию. Чтобы подбодрить врачей, средний медицинский персонал, водителей машин скорой помощи,  санитаров, нужно сделать пост с хештегом #дзякуйдоктар. Пишите теплые слова, стихи, песни, снимайте это и публикуйте в "Фэйсбуке", "Инстаграме" и "ВКонтакте". Самые интересные, творческие и искренние благодарности будут показаны в прямом эфире утренней программы на "Беларусь 1".

 
 
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Каждый из нас может выразить свою благодарность и слова поддержки медицинским работникам, которые спасают здоровье и жизни белорусов. Сегодня программа "Добрай...
 
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