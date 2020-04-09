Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция в поддержку медицинских работников от "Добрай ранiцы, Беларусь!" Каждый из нас может выразить свою благодарность и слова поддержки медицинским работникам, которые спасают здоровье и жизни белорусов. Сегодня программа "Добрай...

Каждый из нас может выразить свою благодарность и слова поддержки медицинским работникам, которые спасают здоровье и жизни белорусов. Сегодня программа "Добрай ранiцы, Беларусь!" запускает акцию. Чтобы подбодрить врачей, средний медицинский персонал, водителей машин скорой помощи, санитаров, нужно сделать пост с хештегомПишите теплые слова, стихи, песни, снимайте это и публикуйте в "Фэйсбуке", "Инстаграме" и "ВКонтакте". Самые интересные, творческие и искренние благодарности будут показаны в прямом эфире утренней программы на