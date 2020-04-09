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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поправки в закон о здравоохранении рассмотрят сегодня в Палате представителей Изменения регламентируют вопросы цифровизации, в частности, выдачи электронных рецептов, и аккредитацию медучреждений. Также в первом чтении уделят внимание...

Изменения регламентируют вопросы цифровизации, в частности, выдачи электронных рецептов, и аккредитацию медучреждений. Также в первом чтении уделят внимание проектам об изменении законов о гидрометеорологической и ветеринарной деятельности. Дополнительно рассмотрят протокол, который внесет изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение, призванное формировать цены на поставку природного газа в Беларусь.