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Второй онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID пройдет 24 апреля

09.04.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стала известна дата проведения второго онлайн-марафона #БеларусьБЕЗCOVID. 24 апреля артисты и кавер-бэнды вновь будут передавать друг другу эстафету в студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ" и призывать зрителей к благотворительности. Петь в режиме онлайн на ютуб-платформе оказалось востребованным: к первому концерту подключились 8 000 зрителей. А это почти три заполненных зала Дворца Республики. 


На онлайн-концерте изменится концепция и список артистов


Виртуальный концерт перенесли на конец апреля из-за Страстной недели у верующих, но его продолжительность сохранят. Изменится концепция, список артистов, а песни будут известны не только молодежи, но и людям постарше.  Итоги первого онлайн-концерта еще подводят. На благотворительный счет 3-й городской клинической больницы Минска поступило около 24 000 рублей. К марафону подключаются частные и госкомпании. За эти деньги медикам закупают средства защиты. 


Белорусы размещают фотографии с #БеларусьБЕЗCOVID в соцсетях


Челлендж, который стартовал тоже в рамках выступлений, в социальных сетях ежедневно поддерживают как медийные лица, так и простые белорусы. Они размещают фотографии с хештегом #БеларусьБЕЗCOVID. Таким образом призывают и остальных поддержать медработников, объединиться и справляться с пандемией вместе. 
 
Теги: Минск
 
 
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Стала известна дата проведения второго онлайн-марафона #БеларусьБЕЗCOVID. 24 апреля артисты и кавер-бэнды вновь будут передавать друг другу эстафету в студии...
 
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