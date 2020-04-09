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В Гродно вводят запрет на посещение лесов, Сморгоснкий район уже «закрыт»
09.04.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 10 апреля вводится запрет на посещения лесов. Из-за теплой и сухой погоды к пятнице специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности лесов в регионе до высокой,
Запрет касается всех городских лесов и может быть снят, когда выпадет достаточное количество осадков.
Там можно узнать, какие леса оказались полностью под запретом, а где вход в леса ограничен. Всего в Беларуси на данный момент — 33 «закрытых района».
Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Из-за теплой и сухой погоды к пятнице специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности лесов в регионе до высокой.
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