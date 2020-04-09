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В Гродно вводят запрет на посещение лесов, Сморгоснкий район уже «закрыт»

09.04.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 10 апреля вводится запрет на посещения лесов. Из-за теплой и сухой погоды к пятнице специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности лесов в регионе до высокой, сообщается на сайте Гродненского горисполкома.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Запрет касается всех городских лесов и может быть снят, когда выпадет достаточное количество осадков.
Также в Гродненской области запрет на посещение лесов введен в Сморгонском районе. На сайте Минлесхоза есть интерактивная карта.

Там можно узнать, какие леса оказались полностью под запретом, а где вход в леса ограничен. Всего в Беларуси на данный момент — 33 «закрытых района».

Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Теги: Гродно
 
 
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Из-за теплой и сухой погоды к пятнице специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности лесов в регионе до высокой.
 
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