В Гродно вводят запрет на посещение лесов, Сморгоснкий район уже «закрыт»

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 10 апреля вводится запрет на посещения лесов. Из-за теплой и сухой погоды к пятнице специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности лесов в регионе до высокой, сообщается на сайте Гродненского горисполкома.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Запрет касается всех городских лесов и может быть снят, когда выпадет достаточное количество осадков.

Также в Гродненской области запрет на посещение лесов введен в Сморгонском районе. На сайте Минлесхоза есть интерактивная карта .

Там можно узнать, какие леса оказались полностью под запретом, а где вход в леса ограничен. Всего в Беларуси на данный момент — 33 «закрытых района».

Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.