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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров
10.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы ответит министр обороны Виктор Хренин. 15 апреля запланирована встреча с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. 17-го на вопросы ответит председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.
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Сегодня на вопросы ответит министр обороны Виктор Хренин. 15 апреля запланирована встреча с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. 17-го...
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