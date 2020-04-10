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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров Сегодня на вопросы ответит министр обороны Виктор Хренин. 15 апреля запланирована встреча с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. 17-го...

Сегодня на вопросы ответит министр обороны Виктор Хренин. 15 апреля запланирована встреча с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. 17-го на вопросы ответит председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.