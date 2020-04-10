Снова северный ветер и дождь. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие выходные нам снова понадобятся шарфы и даже шапки. Весна сбавит обороты — за окном заметно похолодает, обещает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Холодать начнет уже сегодня.

А в субботу всего +8°C и северный ветер порывами 16 м/сек.

В воскресенье ночью будет минусовая температура, утром +2°C, днем до +11°C, ясно и без осадков.

Хороших выходных, друзья! Оставайтесь дома и не болейте!

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