|
Снова северный ветер и дождь. Погода в Гомеле в выходные
10.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие выходные нам снова понадобятся шарфы и даже шапки. Весна сбавит обороты — за окном заметно похолодает,
Холодать начнет уже сегодня.
А в субботу всего +8°C и северный ветер порывами 16 м/сек.
В воскресенье ночью будет минусовая температура, утром +2°C, днем до +11°C, ясно и без осадков.
Хороших выходных, друзья! Оставайтесь дома и не болейте!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие выходные нам снова понадобятся шарфы и даже шапки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)