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Репетиции сводной роты почетного караула проходят по понедельникам и четвергам с 21 до 23

10.04.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжаются репетиции парада, посвященного 75-летию Великой Победы. Накануне у стелы "Минск - город-герой" чеканила шаг, выполняя сложные элементы с карабином, сводная рота почетного караула. Для белорусов и гостей столицы это всегда захватывающее зрелище. 

Ожидается, что парад состоится вечером 9 мая и  продлится около часов. За это время перед трибунами пройдут пешая и механизированная колонны, а также состоится воздушный парад. Завершится все плац-концертом и выступлением оркестра. Репетиции сводной роты почетного караула будут проводиться дважды в неделю - в понедельник и четверг. На то время с 9 до 11 вечера будет ограничено движение транспорта по Проспекту Машерова  от улицы Даумана до Победителей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжаются репетиции парада, посвященного 75-летию Великой Победы. Накануне у стелы "Минск - город-герой" чеканила шаг, выполняя сложные элементы с...
 
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