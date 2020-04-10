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МИД прорабатывает вариант отправки группы белорусов с Кипра российским спецрейсом
10.04.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство иностранных дел Беларуси оказало помощь в возвращении на родину 6425 гражданам Республики Беларусь. Сейчас с российской стороной прорабатывается вариант отправки группы белорусских граждан с Кипра российским спецрейсом.
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Министерство иностранных дел Беларуси оказало помощь в возвращении на родину 6425 гражданам Республики Беларусь. Сейчас с российской стороной прорабатывается...
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