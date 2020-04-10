Источник материала: БT

Италия может начать ослабление карантинных мер уже к концу апреля

Влияние карантина на экономику

Европа смягчает карантин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ангела Меркель: Последние изменения в цифрах дают повод для осторожной надежды Кривая роста числа новых случаев заражения COVID-19 в Германии медленно выравнивается. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, последние изменения в цифрах дают повод...

Кривая роста числа новых случаев заражения COVID-19 в Германии медленно выравнивается. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, последние изменения в цифрах дают повод для осторожной надежды. Поэтому уже на следующей неделе Берлин может начать консультации об ослаблении карантина. Об этом же пишет одна из крупнейших региональных газет Германии:"О смягчении действующих мер вполне себе можно было бы подумать. Однако политики действуют очень медлительно. Нужно изменить образ мыслей, потому что людям нужна какая-то перспектива. Если кто-то хочет сократить социальные контакты, закрыть школы и остановить экономику на долгосрочную перспективу, то этот кто-то очень много хочет от населения. Нельзя делать ставку на общество, которое страдает от недостатка свободы".В Италии за последние сутки прирост выздоровевших составил почти 2 тысячи человек. Страна может начать ослабление карантинных мер уже к концу апреля. Корреспонденты ведущей итальянской ежедневной газеты рассуждают о том, как ситуация повлияла на состояние экономики страны.Мотор, работающий на 60 процентов своей мощности, - такое сравнение можно привести для понимания состояния итальянской экономики в данный момент. Прекращение деятельности многих компаний в рамках мер по сдерживанию распространения инфекции обходится более чем в триллион евро, или 42 процента всех доходов итальянского производства и сферы услуг. Сценарий сопоставим с "эпохальным шоком".На фоне улучшения эпидемиологической ситуации ослабляют карантин в Австрии. Здесь с 14 апреля смогут возобновить работу небольшие магазины. В Чехии разрешили заниматься спортом и открыть точки продажи непродовольственных товаров. В Литве на следующей неделе смогут возобновить работу некоторые виды бизнеса.