ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ангела Меркель: Последние изменения в цифрах дают повод для осторожной надежды

10.04.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кривая роста числа новых случаев заражения COVID-19 в Германии медленно выравнивается. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, последние изменения в цифрах дают повод для осторожной надежды. Поэтому уже на следующей неделе Берлин может начать консультации об ослаблении карантина. Об этом же пишет одна из крупнейших региональных газет Германии: 

"О смягчении действующих мер вполне себе можно было бы подумать. Однако политики действуют очень медлительно. Нужно изменить образ мыслей, потому что людям нужна какая-то перспектива. Если кто-то хочет сократить социальные контакты, закрыть школы и остановить экономику на долгосрочную перспективу, то этот кто-то очень много хочет от населения. Нельзя делать ставку на общество, которое страдает от недостатка свободы".

Италия может начать ослабление карантинных мер уже к концу апреля

В Италии за последние сутки прирост выздоровевших составил почти 2 тысячи человек. Страна может начать ослабление карантинных мер уже к концу апреля. Корреспонденты ведущей итальянской ежедневной газеты рассуждают о том, как ситуация повлияла на состояние экономики страны.

Влияние карантина на экономику

Мотор, работающий на 60 процентов своей мощности, - такое сравнение можно привести для понимания состояния итальянской экономики в данный момент. Прекращение деятельности многих компаний в рамках мер по сдерживанию распространения инфекции обходится более чем в триллион евро, или 42 процента всех доходов итальянского производства и сферы услуг. Сценарий сопоставим с "эпохальным шоком".

Европа смягчает карантин

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации ослабляют карантин в Австрии. Здесь с 14 апреля смогут возобновить работу небольшие магазины. В Чехии разрешили заниматься спортом и открыть точки продажи непродовольственных товаров. В Литве на следующей неделе смогут возобновить работу некоторые виды бизнеса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кривая роста числа новых случаев заражения COVID-19 в Германии медленно выравнивается. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, последние изменения в цифрах дают повод...
 
Новости дня
Новости общества
 
Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика