Люди, которые стали контактами первого уровня, смогут самоизолироваться дома - на больничном

Источник материала: Tut.by

Минздрав рассказал, как меняется наблюдение за людьми, которые стали контактами первого уровня. Они могут оставаться в самоизоляции дома, больничный им полагается.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минздрав изменил подход к контактам первого уровня. Поскольку некоторые граждане, по словам Елены Богдан, не давали согласия на госпитализацию на 14 дней, так как дома у них были все условия для самоизоляции, был пересмотрен приказ ведомства.

Сначала госпитализацию сократили до 7 дней. Сейчас такие пациенты будут находиться дома на самоизоляции под контролем участкового терапевта. Тесты у контактов первого уровня будут проводить на первый, седьмой, 12−13 дни.

При этом, по словам Елены Богдан, тем, кто как контакт первого уровня находится дома в самоизоляции, положен больничный.