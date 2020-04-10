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Люди, которые стали контактами первого уровня, смогут самоизолироваться дома - на больничном

10.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав рассказал, как меняется наблюдение за людьми, которые стали контактами первого уровня. Они могут оставаться в самоизоляции дома, больничный им полагается.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минздрав изменил подход к контактам первого уровня. Поскольку некоторые граждане, по словам Елены Богдан, не давали согласия на госпитализацию на 14 дней, так как дома у них были все условия для самоизоляции, был пересмотрен приказ ведомства.

Сначала госпитализацию сократили до 7 дней. Сейчас такие пациенты будут находиться дома на самоизоляции под контролем участкового терапевта. Тесты у контактов первого уровня будут проводить на первый, седьмой, 12−13 дни.

При этом, по словам Елены Богдан, тем, кто как контакт первого уровня находится дома в самоизоляции, положен больничный.

 
 
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Минздрав рассказал, как меняется работа с людьми, которые стали контактами первого уровня.
 
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