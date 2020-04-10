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Минздрав ограничил продажу парацетамола, масок и антисептиков
10.04.2020 14:12 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси с 10 апреля по 1 июля устанавливаются нормы продажи некоторых лекарств, масок и перчаток, ограничения установлены письмом Минздрава.
Меры приняты в связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента,
Так, в одни руки с сегодняшнего дня будут продавать ограниченное количество:
парацетамола (200 мг и 500 мг) — 40 таблеток;
арпетола (50 мг и 100 мг) — 40 таблеток;
флустопа (75 мг) — 10 капсул;
антисептиков — 2 упаковки (не более 1 упаковки при объеме свыше 100 мл);
медицинских масок — 10 штук;
медицинских перчаток — 5 пар.
«Скуплен 14-месячный запас парацетамола. Обычно такое количество мы продавали больше чем за год», - рассказала сегодня в ходе бриффинга Минздрава заместитель министра Елена Богдан.
По ее словам, рекомендацию по ограничения продажи получили не только государственные аптеки, но и коммерческие. Фармакологические компании получили разрешение поставлять в белорусские аптеки лекарства, которые обычно идут на экспорт. «Обязательное условие — инструкция на русском языке», - подчеркнула Богдан.
По состоянию на 10 апреля в белорусских больницах находятся 1793 человека с COVID-19, 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.
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В Беларуси с 10 апреля по 1 июля устанавливаются нормы продажи некоторых лекарств, масок и перчаток, ограничения установлены письмом Минздрава.
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