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Какие «прямые телефонные линии» пройдут уже в эту субботу?

10.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В Борисовском районном исполнительном комитете звонки принимаются по телефону 76-12-00.

11 апреля «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Морхат.

В случае служебной необходимости возможны варианты замены должностных лиц, проводящих «прямую телефонную линию».

«Прямые телефонные линии» в сельских исполкомах проводятся каждую субботу с 9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней).

15 апреля председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района. С вопросами можно обращаться с 10.00 до 11.30 по телефону 76-22-52.

 
 
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