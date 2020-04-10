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Минздрав дал рекомендации церкви, как вести богослужения на Пасху и Вербное воскресенье

10.04.2020 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Минздрава встретились с руководством православной и католической церквей, рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Минздрав предлагает:

  •  вынести все богослужения, в том числе освящение еды и вербы, на улицу;
  • отпевание усопших проводить также на улице, поскольку в помещениях риск заразиться инфекцией выше.

Представители церквей, по словам замминистра Елены Богдан, пообещали, что обратятся к своим прихожанам  с просьбой не приходить в церковь, если они чувствуют недомогание, признаки простуды, предполагают, что могут заразить других.

Все главные пасхальные богослужения будут транслироваться и по телевизору, онлайн. Особое внимание — пожилые прихожане. Именно они в группе риска, поэтому несмотря на то, что предстоящие праздники важны для каждого христианина, в эти дни лучше молиться дома.

Напомним, ранее глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич обратился к Минздраву с просьбой разъяснить, как себя должны вести священнослужители во время пандемии.

 
 
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Специалисты Минздрава встретились с руководством православной и католической церквей, рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан.
 
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