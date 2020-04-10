Минздрав дал рекомендации церкви, как вести богослужения на Пасху и Вербное воскресенье

Источник материала: Tut.by

Специалисты Минздрава встретились с руководством православной и католической церквей, рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Минздрав предлагает:

вынести все богослужения, в том числе освящение еды и вербы, на улицу;

отпевание усопших проводить также на улице, поскольку в помещениях риск заразиться инфекцией выше.

Представители церквей, по словам замминистра Елены Богдан, пообещали, что обратятся к своим прихожанам с просьбой не приходить в церковь, если они чувствуют недомогание, признаки простуды, предполагают, что могут заразить других.

Все главные пасхальные богослужения будут транслироваться и по телевизору, онлайн. Особое внимание — пожилые прихожане. Именно они в группе риска, поэтому несмотря на то, что предстоящие праздники важны для каждого христианина, в эти дни лучше молиться дома.

Напомним, ранее глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич обратился к Минздраву с просьбой разъяснить, как себя должны вести священнослужители во время пандемии.