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Елисаветинский монастырь будет доставлять на дом освященные вербы и пасхальные куличи
10.04.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свято-Елисаветинский монастырь организует доставку на дом освященных вербных веточек и пасхальной выпечки. Об этом
По инициативе сестер и братьев Свято-Елисаветинского монастыря в праздничные дни освященные вербные веточки и пасхальную выпечку будут доставлять на дом. Их обычно можно купить при монастыре — теперь смогут привезти и домой.
«Каждый житель Минска может прикоснуться к атмосфере великих христианских праздников», — отмечается на сайте Минской епархии Белорусской православной церкви.
Православные верующие 12 апреля отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), а 19 апреля — Пасху.
— Развозить вербные веточки планируем вечером в субботу с 19 до 21 часов и в воскресенье с 13 до 16 и с 19 до 21. Хочется помочь именно тем людям, которые сейчас находятся дома. Важно, чтобы была радость праздника, особенно сейчас, когда у многих паническое состояние, когда у многих паническое состояние, — рассказали TUT.BY в Свято-Елисаветинском монастыре.
Через неделю, в пасхальные дни, будут развозить куличи.
В монастыре добавляют, что помощники, которые займутся доставкой, будут в масках и в перчатках.
Договориться о доставке и уточнить всю интересующую информацию можно по телефонам: +375 (44) 590 59 57, +375 (44) 547 37 62.
Кроме того, на
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Свято-Елисаветинский монастырь организует доставку на дом освященных вербных веточек и пасхальной выпечки. Об этом сообщает сайт Минской епархии БПЦ.
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