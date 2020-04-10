﻿ Елисаветинский монастырь будет доставлять на дом освященные вербы и пасхальные куличи. 21.by
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Елисаветинский монастырь будет доставлять на дом освященные вербы и пасхальные куличи

10.04.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свято-Елисаветинский монастырь организует доставку на дом освященных вербных веточек и пасхальной выпечки. Об этом сообщает сайт Минской епархии БПЦ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По инициативе сестер и братьев Свято-Елисаветинского монастыря в праздничные дни освященные вербные веточки и пасхальную выпечку будут доставлять на дом. Их обычно можно купить при монастыре — теперь смогут привезти и домой.

«Каждый житель Минска может прикоснуться к атмосфере великих христианских праздников», — отмечается на сайте Минской епархии Белорусской православной церкви.

Православные верующие 12 апреля отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), а 19 апреля — Пасху.

— Развозить вербные веточки планируем вечером в субботу с 19 до 21 часов и в воскресенье с 13 до 16 и с 19 до 21. Хочется помочь именно тем людям, которые сейчас находятся дома. Важно, чтобы была радость праздника, особенно сейчас, когда у многих паническое состояние, когда у многих паническое состояние, — рассказали TUT.BY в Свято-Елисаветинском монастыре.

Через неделю, в пасхальные дни, будут развозить куличи.

В монастыре добавляют, что помощники, которые займутся доставкой, будут в масках и в перчатках.

Договориться о доставке и уточнить всю интересующую информацию можно по телефонам: +375 (44) 590 59 57, +375 (44) 547 37 62.

Кроме того, на YouTube-канале монастыря организуют прямые трансляции Вербного воскресенья, а потом и пасхальной службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Свято-Елисаветинский монастырь организует доставку на дом освященных вербных веточек и пасхальной выпечки. Об этом сообщает сайт Минской епархии БПЦ.
 
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