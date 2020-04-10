|
Прогноз погоды на 11 апреля
10.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Днем 11 апреля (суббота) местами по востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку республики скажется...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)