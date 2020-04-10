ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Призывная кампания продолжается в плановом порядке — Минздрав

10.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Призывная кампания в Беларуси продолжается в плановом порядке, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Призывная кампания продолжается в плановом порядке — Минздрав

«Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Министерством обороны по проведению призывной кампании (оно было выработано еще в конце февраля)», — сказала Елена Богдан.

Если призывники будут нуждаться в дообследовании, их направят в больничные организации. «Нам активно помогает военная система здравоохранения — это, прежде всего, 432-й госпиталь. Если есть какие-то сложные случаи, призывники туда будут направляться для дообследования с подтверждением диагноза. Пока никаких переносов у нас нет», — отметила замминистра.

По ее словам, работа по проведению призывной кампании выстроена. «С Министерством обороны мы общаемся несколько раз в неделю. Пока нет каких-то проблемных вопросов ни с их стороны, ни с нашей», — заключила Елена Богдан.

Источник: БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Призывная кампания в Беларуси продолжается в плановом порядке, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент...
 
Новости дня
Новости общества
 
Какие «прямые телефонные линии» пройдут уже в эту субботу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика