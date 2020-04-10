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За сутки в экосистемах Минского района зафиксировано восемь возгораний травы и кустарников
10.04.2020 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГорит трава - всем знакомо это явление весной. У многих вид дымящихся полей не вызывает беспокойства. А зря, для этого есть повод.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Беларуси: "В этом году первые пожары в экосистеме были зафиксированы уже во второй декаде февраля. Конечно, это очень рано. Причины понятны - абсолютно бесснежная зима. И несмотря на то, что обычно март- апрель - это период половодья, в этом году ни о каком половодье говорить не приходится, из-за сухой, засушливой погоды увеличилось резко количество пожаров в экосистемах. К 2000 приближается и общее количество в 2020 году. Это, конечно, очень большая цифра. Возможно, сопоставимая с общей цифрой в предыдущие годы за целый год".
Беда в том, что многие люди не задумываются над тем, к каким последствиям могут привести их поступки. Особенно не рассчитывают свои силы пенсионеры. Увлеченные весенними хлопотами, они слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, перебросилось на близлежащие территории и постройки. Справиться с масштабным огнем без помощи спасателей уже невозможно.
Более того, стоит помнить, что выжигание сухой травы губительно для самой природы и животного мира. Мало того, что это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Самое печальное, что в огне и дыму погибают практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли.
Что ж, во избежание пожаров МЧС призывает граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, тщательно тушить окурки и спички. Сжигать мусор на своем участке не запрещено, однако, при этом важно помнить о соблюдении элементарных правил безопасности.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Беларуси: "Нужно определить место для костра. Оно должно быть на расстоянии 10 м от ближайшего здания или строения. Его лучше окопать. Ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра. И под рукой нужно иметь любое средство пожаротушения".
Помните, при сильном ветре огонь может распространяться со скоростью до одного метра в секунду. Берегите себя и природу!
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Горит трава - всем знакомо это явление весной. У многих вид дымящихся полей не вызывает беспокойства. А зря, для этого есть повод. Виталий Новицкий,...
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