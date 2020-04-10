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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сутки в экосистемах Минского района зафиксировано восемь возгораний травы и кустарников Горит трава - всем знакомо это явление весной. У многих вид дымящихся полей не вызывает беспокойства. А зря, для этого есть повод. Виталий Новицкий,...

Горит трава - всем знакомо это явление весной. У многих вид дымящихся полей не вызывает беспокойства. А зря, для этого есть повод.Беда в том, что многие люди не задумываются над тем, к каким последствиям могут привести их поступки. Особенно не рассчитывают свои силы пенсионеры. Увлеченные весенними хлопотами, они слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, перебросилось на близлежащие территории и постройки. Справиться с масштабным огнем без помощи спасателей уже невозможно.Более того, стоит помнить, что выжигание сухой травы губительно для самой природы и животного мира. Мало того, что это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Самое печальное, что в огне и дыму погибают практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли.Что ж, во избежание пожаров МЧС призывает граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, тщательно тушить окурки и спички. Сжигать мусор на своем участке не запрещено, однако, при этом важно помнить о соблюдении элементарных правил безопасности.Помните, при сильном ветре огонь может распространяться со скоростью до одного метра в секунду. Берегите себя и природу!