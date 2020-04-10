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Только точные факты в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы"
10.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКакой должна быть коллективная стратегия в борьбе с общей проблемой? Ведущие медиаэксперты страны обсуждают самые актуальные вопросы информационной повестки.
Почему в то время как медики борются за каждую жизнь, кто-то убивает время, штампуя ложную информацию. Как не поддаться новому тренду под названием инфодемия. Рецепты от главных новостных экспертов.
А также чем обернулись панические настроения в Европе и США? Видео с места событий и только точные факты. Смотрите
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Какой должна быть коллективная стратегия в борьбе с общей проблемой? Ведущие медиаэксперты страны обсуждают самые актуальные вопросы информационной повестки. ...
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