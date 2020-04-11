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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах по видеосвязи. Прежде всего по инфекционным...

Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах по видеосвязи. Прежде всего по инфекционным заболеваниям, пульмонологии, взрослой и детской анестезиологии и реанимации. Специальный центр организовал Минздрав. Также ведомство приняло меры, чтобы решить вопрос с недостатком медикаментов, на которые резко подскочил спрос. Условие одно - обязательное наличие инструкции на русском языке. Также некоторые производства перепрофилируют под выпуск антисептиков.