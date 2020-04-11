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Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах
11.04.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах по видеосвязи. Прежде всего по инфекционным заболеваниям, пульмонологии, взрослой и детской анестезиологии и реанимации. Специальный центр организовал Минздрав. Также ведомство приняло меры, чтобы решить вопрос с недостатком медикаментов, на которые резко подскочил спрос. Условие одно - обязательное наличие инструкции на русском языке. Также некоторые производства перепрофилируют под выпуск антисептиков.
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Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах
Профессора и преподаватели БелМАПО и медуниверситетов будут круглосуточно консультировать врачей в регионах по видеосвязи. Прежде всего по инфекционным...
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