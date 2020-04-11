Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)

Источник материала: Газета Авангард

О том, как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры, в нашем фоторепортаже.

В Коммунаре продолжается реконструкция Дворца культуры. Здание торжественно открыли 40 лет назад, еще во времена Союза. Дворец пользовался огромной популярностью. Тут проводились концерты и бракосочетания, проходили собрания, работали кружки.

Со временем здание потребовало ремонта. И в 2006-м году были отремонтированы кровля, электропроводка, систему отопления. В 2011-2012 годах работы продолжились: произвели внутреннюю отделку левого крыла здания. Затем из-за отсутствия финансирования строительные работы были приостановлены. В 2014 году за счет средств РУП «Белоруснефть-Особино» была отремонтирована часть здания, где ранее были спортивный зал и раздевалки. Сегодня, помимо спортивного зала, здесь размещаются помещения для работников учреждения культуры и классов детской школы искусств.

В 2018 году из областного бюджета были выделены денежные средства на возобновление строительных работ. Определены инженерная и подрядная организации. В октябре 2019 года рабочие производственного кооператива «Победа» приступили к работам. Последний раз на объекте «Авангард» был в феврале нынешнего года. Тогда подрядчик еще только приступил к внутренней отделке помещений. Смотрите, что изменилось с тех пор.























А вот как было в феврале.

















Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.