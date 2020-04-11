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Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)

11.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

О том, как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры, в нашем фоторепортаже.

В Коммунаре  продолжается реконструкция Дворца культуры. Здание торжественно открыли 40 лет назад, еще во времена Союза. Дворец пользовался огромной популярностью. Тут проводились концерты и бракосочетания, проходили собрания, работали кружки.

Со временем здание потребовало ремонта. И в 2006-м году были отремонтированы  кровля, электропроводка, систему отопления. В 2011-2012 годах работы продолжились: произвели внутреннюю отделку левого крыла здания. Затем из-за отсутствия финансирования строительные работы были приостановлены. В 2014 году за счет средств РУП «Белоруснефть-Особино» была отремонтирована часть здания, где ранее были спортивный зал и раздевалки. Сегодня, помимо спортивного зала, здесь размещаются помещения для работников учреждения культуры и классов детской школы искусств.

В 2018 году из областного бюджета были выделены денежные средства на возобновление строительных работ. Определены инженерная и подрядная организации. В октябре 2019 года рабочие производственного кооператива «Победа» приступили к работам. Последний раз на объекте «Авангард» был в феврале нынешнего года. Тогда подрядчик еще только приступил к внутренней отделке помещений. Смотрите, что изменилось с тех пор.

Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)

А вот как было в феврале.Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)
Как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры (фоторепортаж)

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.

 
 
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О том, как идет реконструкция Коммунаровского Дворца культуры, в нашем фоторепортаже. В Коммунаре  продолжается реконструкция Дворца культуры....
 
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