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Тыквенная каша на молоке

11.04.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 400 граммов тыквы, 1 стакан молока, 2 чайные ложки сливочного масла, соли и сахар по вкусу. 

Из этих продуктов приготовим самую простую, но очень вкусную тыквенную кашу. 

Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.

В зависимости от сорта, тыква имеет внушительные размеры и массу. При этом она обладает достаточно низкой калорийностью - около 11 калорий на 100 граммов продукта. 

Кипятим стакан молока и аккуратно выкладываем тыкву в молоко. 

Кипятить молоко лучше в кастрюле с высокими бортиками, чтобы оно не убежало. Если же емкость полностью наполнена молоком, можно положить на дно перевернутое блюдце. Оно предотвращает сильное бурление, что защищает молоко от "убегания". 

Доводим  до кипения, отвариваем тыкву в молоке  на небольшом огне под крышкой до готовности (около 20 минут). Тыкву взбиваем блендером или протираем  сквозь сито. На каждые 400 граммов тыквы кладем  по полчайной  ложки соли и сахара, а, так же 2 чайные ложки сливочного масла. 

Подаем кашу горячей и наслаждаемся! 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 400 граммов тыквы, 1 стакан молока, 2 чайные ложки сливочного масла, соли и сахар по вкусу.  ...
 
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