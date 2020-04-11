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МИД помог вернуться на родину более 6,5 тысячи белорусов

11.04.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МИД нашей страны продолжает оказывать помощь гражданам Беларуси, возвращающимся из-за рубежа. На текущий момент на родину вернулись более 6 с половиной тысяч белорусов. В частности, 80 человек из Польши  на автобусах, 16 - из Германии регулярными рейсами Белавиа. Также при консультативном содействии белорусских дипломатов из Литвы в Беларусь вернулись 35 рабочих. Продолжает улучшаться ситуация и по Индонезии. Ведется поиск путей отправки наших граждан из Черногории, Индии, Вьетнама, Шри-Ланки и Таиланда.

 
 
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МИД нашей страны продолжает оказывать помощь гражданам Беларуси, возвращающимся из-за рубежа. На текущий момент на родину вернулись более 6 с половиной тысяч...
 
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