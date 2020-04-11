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Девять лет назад в минском метро погибли 15 человек
11.04.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девять лет назад, 11 апреля 2011 года в минском метро в час пик прогремел взрыв. Тогда погибли 15 человек, еще сотни получили ранения. В шоке от произошедшего была вся страна.
Взрыв на станции метро «Октябрьская» прогремел в 17.55 — самый час пик для столичной подземки. Как установило позже следствие, бомба мощностью 5−7 килограммов тротила была спрятана в сумке, которую оставили на платформе под одной из скамеек.
Жертвами взрыва
В память о произошедшем у входа в метро установлен памятный знак «Река памяти» с именами всех погибших. Именно к нему каждый год 11 апреля несут цветы родные и близкие погибших, минчане.
За теракт были
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Жертвами взрыва стали 15 человек: самому младшему было 17 лет, старшим - 57. Сотни людей пострадали.
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