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Девять лет назад в минском метро погибли 15 человек

11.04.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девять лет назад, 11 апреля 2011 года в минском метро в час пик прогремел взрыв. Тогда погибли 15 человек, еще сотни получили ранения. В шоке от произошедшего была вся страна.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Взрыв на станции метро «Октябрьская» прогремел в 17.55 — самый час пик для столичной подземки. Как установило позже следствие, бомба мощностью 5−7 килограммов тротила была спрятана в сумке, которую оставили на платформе под одной из скамеек.

Жертвами взрыва стали 15 человек: самому младшему было 17 лет, старшим — 57. Сотни людей пострадали.

В память о произошедшем у входа в метро установлен памятный знак «Река памяти» с именами всех погибших. Именно к нему каждый год 11 апреля несут цветы родные и близкие погибших, минчане.





За теракт были осуждены два уроженца Витебска: Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Суд приговорил их к высшей мере наказания.

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Теги: Витебск
 
 
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Жертвами взрыва стали 15 человек: самому младшему было 17 лет, старшим - 57. Сотни людей пострадали.
 
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