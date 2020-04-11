Девять лет назад в минском метро погибли 15 человек

Источник материала: Tut.by

Девять лет назад, 11 апреля 2011 года в минском метро в час пик прогремел взрыв. Тогда погибли 15 человек, еще сотни получили ранения. В шоке от произошедшего была вся страна.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Взрыв на станции метро «Октябрьская» прогремел в 17.55 — самый час пик для столичной подземки. Как установило позже следствие, бомба мощностью 5−7 килограммов тротила была спрятана в сумке, которую оставили на платформе под одной из скамеек.

Жертвами взрыва стали 15 человек : самому младшему было 17 лет, старшим — 57. Сотни людей пострадали.

В память о произошедшем у входа в метро установлен памятный знак «Река памяти» с именами всех погибших. Именно к нему каждый год 11 апреля несут цветы родные и близкие погибших, минчане.

















За теракт были осуждены два уроженца Витебска: Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Суд приговорил их к высшей мере наказания.