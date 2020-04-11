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Католики готовятся встретить Воскресение Христово. Прямое включение из архикафедрального собора

11.04.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня у католических верующих  Великая суббота. Люди готовятся к Пасхе, освящают еду и молятся. У одного из главных костелов столицы работает наша съемочная группа. 

На связи со студией Лидия Заблоцкая (прямое включение). Сейчас мы находимся у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Именно здесь пройдет кульминационная пасхальная месса, католики встретят Воскресение Христово. Да, служба пройдет согласна всем канонам. И, как правило, сегодня верующие должны освящать пасхальные блюда и готовиться к литургии. Кстати, сейчас в храме меньше людей, чем обычно. Сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. В храмах убрали святую воду - чаши пусты, не освящают яства, не целуют крест. Это официально.

Католики готовятся встретить Воскресение Христово. Прямое включение из архикафедрального собора


По декрету Митрополита Тадеуша Кондрусевича разрешено освящать пищу в домашних условиях. Также верующим выдано специальное разрешение - диспенса. Человек может не идти в храм, это не будет грехом. Молиться можно и даже желательно не выходя из дома. Минздрав рекомендует оставаться дома особенно тем, у кого есть хронические заболевания и признаки простуды. 


В 21:45 пасхальная месса на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"


Встретить светлый праздник Пасхи можно онлайн. Для этого костелы ведут трансляции. А главное богослужение - Литургию света - также покажут и наши телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы". Белтелерадиокомпания обеспечит высококачественную картинку. Поэтому рекомендуем присоединяться к службе с помощью прямой трансляции. 
 
 
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Сегодня у католических верующих  Великая суббота. Люди готовятся к Пасхе, освящают еду и молятся. У одного из главных костелов столицы работает наша съемочная...
 
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