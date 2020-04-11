Как белорусы покоряют космос

Источник материала: Газета Авангард

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в истории человечества. В честь Дня космонавтики, который традиционно отмечают в постсоветских странах в этот день, напомним о самых значимых достижениях белорусов в этой сфере.

Беларусь и космос.

Беларусь с первых дней освоения космоса принимает активное участие в этом процессе. Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений. Именно белорусы разработали несколько важнейших технических новинок того времени. Например, системы дистанционного зондирования Земли, которые осуществляли анализ в различных диапазонах оптического излучения.

Белорусы приложили руку к созданию сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем траекторных измерений, фото астрономических установок и комплексов обработки всех видов изображений. В Минске проводились исследования низкотемпературной плазмы, а обшивка космических кораблей до сих пор создается на основе технологий, разработанных учеными белорусского Института тепло- и массообмена.

Белорусы в космосе.

Первый белорусский космонавт – Петр Климук. В 1965 году нашего земляка зачислили в отряд космонавтов. В 23 года он стал коллегой Юрия Гагарина. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к космическим полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». Петр Климук был в космосе трижды и провел там 78 суток.В декабре 1973 года он провел неделю на корабле «Союз-13», занимаясь астрофизическими наблюдениями и исследованиями. В следующий раз в космос он отправился в мае 1975, на этот раз на орбите он провел 63 дня.

Еще один белорус, побывавший в космосе – Владимир Коваленок. Генерал-полковник авиации, академик Российской академии космонавтики, является одним из пионеров освоения космического пространства. Ему не было еще и двадцати двух лет, когда он прибыл в авиационное подразделение. После нескольких лет службы его зачислили в 1967 году в отряд космонавтов. Трижды совершал полеты в космос: в 1977 году, а затем в 1978 и 1981 – суммарно получилось 216 суток на земной орбите, в том числе два часа в открытом космосе. Сейчас Владимир Коваленок является Президентом Белорусской республиканской федерации космонавтики.

И третий – Олег Новицкий. В 2012 году он стал командиром корабля «Союз ТМА-06М», который стартовал с Земли 23 октября и полетел к Международной космической станции. Продолжительность полета составила 143 суток. Еще раз космонавт отправился на МКС 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции. Во время экспедиции он развернул на борту МКС белорусский флаг, сделал из космоса снимки Минска и других городов Беларуси, поздравлял Беларусь с Новым годом.

Кстати, Валентина ТЕРЕШКОВА -первая в мире женщина-космонавт родилась в Ярославской области в семье белорусских крестьян. Отец был родом из деревни Выйлово Белыничского района Могилёвской области, мать — из деревни Еремеевщина Дубровенского района. Как рассказывала сама Терешкова, в детстве она разговаривала по-белорусски. В 1962 году попала в число пяти отобранных девушек, которых готовили для полёта в космос. Отправилась в космос 16 июня 1963 года, до сих пор Терешкова остаётся единственной в мире женщиной, совершившей космический полёт в одиночку.

Испытатель парашютной и космической техники Валентин Данилович был первым в мире человеком, испытавшим состояние невесомости в самолёте-лаборатории. В 1961 году испытывал и отрабатывал систему шлюзования и выхода в открытый космос. Для создания невесомости в самолёте-лаборатории установили макет космического корабля «Восход-2».

Не только наши космонавты осваивали космос. В 1650 году военный инженер из Великого княжества Литовского Казимир Семенович издал в Амстердаме книгу «Великое искусство артиллерии», где в том числе рассмотрена идея реактивного движения в артиллерии. Семён Косберг, уроженец Слуцка, разработал топливо, которое дало возможность развить вторую космическую скорость. Другой выходец из Беларуси Борис Кит занимался разработкой топлива для американских космического корабля «Аполлон», челночного космического корабля «Шаттл».

Спутник «БелКА-2» и статус космической державы.

22 июля 2012 года Беларусь запустила свой первый спутник на земную орбиту, который получил название «БелКА-2». Аппарат был запущен для нужд МЧС, а также сельского и лесного хозяйств. Вместе со спутником Беларусь получила международный статус космической державы.

На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2013 года было принято решение о включении Беларуси в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1».



С января 2016 года работает первый белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Он рассчитан на передачу радио- и телесигналов, а также обеспечение доступа в интернет.

Аппарат стартовал с космодрома Сичан (Китай), его запуск стал возможен благодаря сотрудничеству с китайской компанией China Great Wall Industry Corporation. После запуска спутника был введен и наземный комплекс управления им – он находится под Минском.

В сентябре 2018 года в Беларуси прошел Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Его тема – «Мы созидаем космическое будущее». В конгрессе приняли участие более 80 космонавтов из 17 стран — России, США, Китая, Казахстана, европейских государств, а также ученые, представители белорусских вузов, предприятий.

Наталья НИКОЛАЕВА