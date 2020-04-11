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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 80 случаев возгорания травы и кустарников ликвидировали спасатели в северном регионе страны Более 80 случаев возгорания травы и кустарников ликвидировали с начала этого года спасатели в северном регионе страны. Площадь, поврежденная огнем, - 84 гектара....

Более 80 случаев возгорания травы и кустарников ликвидировали с начала этого года спасатели в северном регионе страны. Площадь, поврежденная огнем, - 84 гектара. Неосторожность во время сжигания мусора и сухой растительности приводит к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. В Бешенковичском районе во время выжигания травы погиб 90-летний мужчина. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду. Чтобы предупредить возгорания, в регионах проходят профилактические рейды.расскажет подробнее (видео).