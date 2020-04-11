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Католики всего мира готовятся к Пасхе

11.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нашей стране  более полутора миллионов верующих католической конфессии ждут Пасхи. С четверга шел Великий Тридиум с богослужениями по всем канонам. Сегодня же, в Великую Субботу,  верующие могли освятить угощения и крашеные яйца. Но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в канонические традиции. Сейчас у одного из главных костелов страны работает наш корреспондент Лидия Заблоцкая (прямое включение). 

Этот для верующих  сакральный вечер мог бы быть еще праздничнее и торжественнее. Но в этом году та эпидемиологическая ситуация, которая сложилась во всем мире, наложила свой отпечаток. Сейчас мы находимся у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Здесь готовятся к кульминационной пасхальной мессе. Служба пройдет по всем святым канонам, однако с соблюдением дистанций и - что главное - к всеобщей молитве просят присоединиться у экранов телевизоров. 


Католики всего мира готовятся к Пасхе


Минздрав и представители католической конфессии рекомендуют верующим оставаться дома


И Минздрав, и представители католической конфессии крайне рекомендуют верующим оставаться дома и избегать большого скопления людей. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания и признаки простуды. Глава католической церкви в Беларуси даже издал декрет, где четко прописано разрешение освящать пищу в домашних условиях. Наша съемочная группа работала у храма и днем. Отмечу, что прихожане здесь были, они освящали пасхальные блюда. Но сами священнослужители подчеркивают: лучше благословить еду в кругу семьи, чтобы обезопасить себя. Ведь на Пасху главное  не освящение яств, а отношение к празднику в душе и молитва. Это важнее всего сейчас.  Также верующим выдано специальное разрешение - диспенса. Человек может не идти в храм,  и это не будет грехом. Молиться  желательно,  не выходя из дома. И такое только поощряется.


В 21:45 пасхальная месса на "Беларусь 1” и "Беларусь 24"


Белтелерадиокомпания подготовила 11 прямых трансляций  и центральных, и подготовительных литургий, чтобы зрителям было комфортнее. Так, главное богослужение - Литургию Света - покажут  телеканалы  "Беларусь 1"  и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы" в 21:45. 

И неважно, где вы встретите Пасху, важна именно молитва, вера и любовь к своим родным и близким. Ведь приятнее всего на любой из праздников видеть своих родных и близких здоровыми и в хорошем расположении духа. Берегите себя!

 
 
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В нашей стране  более полутора миллионов верующих католической конфессии ждут Пасхи. С четверга шел Великий Тридиум с богослужениями по всем канонам. Сегодня же, в...
 
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