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Минздрав и представители католической конфессии рекомендуют верующим оставаться дома





В 21:45 пасхальная месса на "Беларусь 1” и "Беларусь 24"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Католики всего мира готовятся к Пасхе В нашей стране более полутора миллионов верующих католической конфессии ждут Пасхи. С четверга шел Великий Тридиум с богослужениями по всем канонам. Сегодня же, в...

В нашей стране более полутора миллионов верующих католической конфессии ждут Пасхи. С четверга шел Великий Тридиум с богослужениями по всем канонам. Сегодня же, в Великую Субботу, верующие могли освятить угощения и крашеные яйца. Но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в канонические традиции. Сейчас у одного из главных костелов страны работает наш корреспондент(прямое включение).Этот для верующих сакральный вечер мог бы быть еще праздничнее и торжественнее. Но в этом году та эпидемиологическая ситуация, которая сложилась во всем мире, наложила свой отпечаток. Сейчас мы находимся у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Здесь готовятся к кульминационной пасхальной мессе. Служба пройдет по всем святым канонам, однако с соблюдением дистанций и - что главное - к всеобщей молитве просят присоединиться у экранов телевизоров.И Минздрав, и представители католической конфессии крайне рекомендуют верующим оставаться дома и избегать большого скопления людей. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания и признаки простуды. Глава католической церкви в Беларуси даже издал декрет, где четко прописано разрешение освящать пищу в домашних условиях. Наша съемочная группа работала у храма и днем. Отмечу, что прихожане здесь были, они освящали пасхальные блюда. Но сами священнослужители подчеркивают: лучше благословить еду в кругу семьи, чтобы обезопасить себя. Ведь на Пасху главное не освящение яств, а отношение к празднику в душе и молитва. Это важнее всего сейчас. Также верующим выдано специальное разрешение - диспенса. Человек может не идти в храм, и это не будет грехом. Молиться желательно, не выходя из дома. И такое только поощряется.Белтелерадиокомпания подготовила 11 прямых трансляций и центральных, и подготовительных литургий, чтобы зрителям было комфортнее. Так, главное богослужение - Литургию Света - покажут телеканалысразу послеИ неважно, где вы встретите Пасху, важна именно молитва, вера и любовь к своим родным и близким. Ведь приятнее всего на любой из праздников видеть своих родных и близких здоровыми и в хорошем расположении духа. Берегите себя!