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Проект Международного финансового центра создавался с учетом мирового опыта строительства





Строительство в жилищном комплексе "Минск-Мир" идет в четырнадцати кварталах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный финансовый центр в сердце жилищного комплекса "Минск-Мир" В Минске началось строительство Международного финансового центра. Его возведут на площадке многофункционального комплекса "Минск-Мир" - уникального района,...

В Минске началось строительство Международного финансового центра. Его возведут на площадке многофункционального комплекса "Минск-Мир" - уникального района, который спроектирован по принципу “город в городе”. В будущем финансовый центр сможет привлечь в Беларусь крупных инвесторов и создаст тысячи новых рабочих мест. Это в том числе позволит нашей стране занять ведущую роль в экономическом развитии региона. Подробнее о проектеМеждународный финансовый центр строится прямо в сердце комплекса “Минск-Мир” рядом с новым кварталом жилья "Эмиратс Люкс". Кстати, его строители закончат уже этой осенью. Впрочем, даже на этом этапе возведения видно, каким будет новый район. В Минске уж точно ничего подобного раньше не строили.Проект Международного финансового центра создавался с учетом мирового опыта строительства. И сегодня мнения застройщика и правительства схожи: результат должен оправдать все самые смелые ожидания.Сегодня строительство в жилищном комплексе "Минск-Мир" идет в четырнадцати кварталах. Тем временем в девяти из них уже продаются квартиры. В будущем здесь возведут более 3 миллионов квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений. Но даже сейчас к каждому новоселу индивидуальный подход. Застройщик сделал все возможное, чтобы фактически каждая белорусская семья со стабильным доходом могла позволить себе комфортабельное современное жилье. Разработаны выгодные и понятные финансовые инструменты. И это инвестиции не просто в строительство, а инвестиции в белорусские семьи, которым становится доступна беспроцентная рассрочка на 10 лет по цене аренды квартиры.