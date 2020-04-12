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Сразу и зло, и благо - информационные технологии и социальные сети

12.04.2020 21:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу и зло, и благо в наши дни - информационные технологии и социальные сети. С одной стороны - масса новостей и полезных данных под рукой. Вы всегда в курсе, что у кого происходит. Но с другой - пока не открыл мессенждеры, жить еще можно. Как только погрузился в ленту новостных ресурсов и телеграмм-каналов, кажется, конец света не за горами, причем голоса людей, которые разбираются действительно в вопросе, не слышны. 
Это мешает жить и работать, причем и медикам также. При таком психологическом давлении информационная гигиена тоже становится как никогда актуальной! 

 
Теги: Новости
 
 
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Сразу и зло, и благо в наши дни - информационные технологии и социальные сети. С одной стороны - масса новостей и полезных данных под рукой. Вы всегда в курсе, что у...
 
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