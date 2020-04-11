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Туринскую плащаницу покажут онлайн

11.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий - Туринскую плащаницу - в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Такое решение было принято с целью поддержать верующих во время пандемии, объяснил архиепископ Чезаре Нозилья. Считается, что в это четырехметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа после смерти и на нем отобразилось изображение его лица. По всей Италии священники уже создали группы в WhatsАpp и используют другие социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами.


Литургии без прихожан проходят в Бразилии


Безлюдно накануне было и в храмах Бразилии. Литургии проходят без присутствия верующих. Страстная пятница не стала исключением. А в Ватикане Папа Римский возглавил Крестный ход. В первый раз за 55 лет шествие в Страстную пятницу прошло на площади перед собором Святого Петра, а не у стен Колизея. От обелиска в центре площади до лестницы собора крест пронесли две группы, состоявшие из пяти человек. 

 
 
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Вечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий - Туринскую плащаницу - в прямом эфире по...
 
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