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Туринскую плащаницу покажут онлайн
11.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий - Туринскую плащаницу - в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Такое решение было принято с целью поддержать верующих во время пандемии, объяснил архиепископ Чезаре Нозилья. Считается, что в это четырехметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа после смерти и на нем отобразилось изображение его лица. По всей Италии священники уже создали группы в WhatsАpp и используют другие социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами.
Литургии без прихожан проходят в Бразилии
Безлюдно накануне было и в храмах Бразилии. Литургии проходят без присутствия верующих. Страстная пятница не стала исключением. А в Ватикане Папа Римский возглавил Крестный ход. В первый раз за 55 лет шествие в Страстную пятницу прошло на площади перед собором Святого Петра, а не у стен Колизея. От обелиска в центре площади до лестницы собора крест пронесли две группы, состоявшие из пяти человек.
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Вечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий - Туринскую плащаницу - в прямом эфире по...
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