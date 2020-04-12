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Белавиа совместно с нашими дипломатами продолжает возвращать белорусов с курортов по всему миру
12.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа крыльях национального авиаперевозчика уже прибыли домой около 14 000 наших граждан. Самой сложной оказалась организация специальных вывозных рейсов: Египет, Испания, ОАЭ, российские аэропорты - в воздух пришлось поднять более двух десятков лайнеров. Но, несмотря на колоссальные затраты, возвращение белорусов на родину Белавиа назвала своей самой важной задачей. В компании подчеркивают: для пассажиров применяют минимальные тарифы (видео).
Что перевозчик назвал самым сложным в организации авиасообщения? Как связать Минск с Гоа или Бали, если расстояние превышает возможности авиапарка? И как Белавиа корректирует свои планы в условиях пандемии? О непростой дороге домой расскажем в 9 вечера в
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На крыльях национального авиаперевозчика уже прибыли домой около 14 000 наших граждан. Самой сложной оказалась организация специальных вывозных рейсов: Египет,...
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