ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белавиа совместно с нашими дипломатами продолжает возвращать белорусов с курортов по всему миру

12.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На крыльях национального авиаперевозчика уже прибыли домой около 14 000 наших граждан. Самой сложной оказалась организация специальных вывозных рейсов: Египет, Испания, ОАЭ, российские аэропорты  - в воздух пришлось поднять более двух десятков лайнеров. Но, несмотря на колоссальные затраты, возвращение белорусов на родину Белавиа назвала своей самой важной задачей. В компании подчеркивают: для пассажиров применяют минимальные тарифы (видео).       

Что перевозчик назвал самым сложным в организации авиасообщения? Как связать Минск с Гоа или Бали, если расстояние превышает возможности авиапарка? И как Белавиа корректирует свои планы в условиях пандемии? О непростой дороге домой расскажем в 9 вечера в "Главном эфире".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На крыльях национального авиаперевозчика уже прибыли домой около 14 000 наших граждан. Самой сложной оказалась организация специальных вывозных рейсов: Египет,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Велікоднае віншаванне Біскупа Пінскага Антонія Дзям’янкi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика