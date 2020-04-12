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Верующим продемонстрировали Туринскую плащаницу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Традиционную службу из Ватикана верующие смотрели онлайн Традиционную службу из Ватикана в этом году миллионы верующих могли смотреть исключительно онлайн. В соборе Святого Петра присутствовали лишь не более 20...

Традиционную службу из Ватикана в этом году миллионы верующих могли смотреть исключительно онлайн. В соборе Святого Петра присутствовали лишь не более 20 священнослужителей. Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы по традиции обратился к верующим.В кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине была выставлена одна из наиболее известных церковных реликвий – так называемая Туринская плащаница. Ее демонстрируют публично лишь в исключительных случаях. На этот раз возможность увидеть плащаницу хотя бы на экране должна поддержать дух верующих в эти тяжелые дни.