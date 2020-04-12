|
Традиционную службу из Ватикана верующие смотрели онлайн
12.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционную службу из Ватикана в этом году миллионы верующих могли смотреть исключительно онлайн. В соборе Святого Петра присутствовали лишь не более 20 священнослужителей. Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы по традиции обратился к верующим.
Папа Римский Франциск: "Не бойтесь, не поддавайтесь страху, это послание надежды. Оно адресовано нам сегодня. Это слова, которые Бог говорит нам сегодня вечером. Этой ночью мы должны усвоить наше фундаментальное право, которое никто не в силах у нас отнять, - право на надежду".
Верующим продемонстрировали Туринскую плащаницу
В кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине была выставлена одна из наиболее известных церковных реликвий – так называемая Туринская плащаница. Ее демонстрируют публично лишь в исключительных случаях. На этот раз возможность увидеть плащаницу хотя бы на экране должна поддержать дух верующих в эти тяжелые дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционную службу из Ватикана в этом году миллионы верующих могли смотреть исключительно онлайн. В соборе Святого Петра присутствовали лишь не более 20...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)